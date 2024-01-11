Визуально подтверждено: РФ потеряла 100 танков Т-90, — OSINT-аналитик (фото)

Больше всего российские войска потеряли Т-90М "Прорыв" — новейшая модернизация танка. Украинские военные затрофеили более 10 различных версий машин.

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Армия РФ с начала полномасштабной войны потеряла тысячи танков. Среди них 100 Т-90 различных модификаций. Об этом сообщает OSINT-аналитик Якуб Яновский, который ведет список потерь ВС РФ и ВСУ на основе визуальных доказательств в Х (ранее Твиттер).

С 24 февраля 2022 года российские войска потеряли уже 2606 танков. Среди них 542 стали трофеями для ВСУ. 9 января аналитик зафиксировал, что ВС РФ потеряли 100 танков Т-90:

36 Т-90А — 23 уничтожены, 1 поврежден, 2 брошены, 10 стали трофеями;

1 Т-90АК — стал трофеем ВСУ;

7 Т-90С — 6 уничтожено и 1 был поврежден и брошен;

56 Т-90М "Прорыв" — 33 уничтожено, 11 повреждены и брошены, 3 стали трофеями.

Стоит отметить, что Т-90М "Прорыв" — это последняя глубокая модернизация Т-90, который является модернизацией Т-72. Т-90С — это экспортная версия, которую поставляли другим странам. Т-90АК — это командирская версия танка и Т-90А — базовая версия машины.

Список потерь Т-90

Напомним, 29 декабря аналитики писали, что ВС РФ получили Т-90 и Т-72 новых модификаций со средством от дронов и говорил "Афганит".

27 декабря в СБУ сообщили, что за год они уничтожили более 500 российских танков.