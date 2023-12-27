СБУ уничтожила более 500 танков РФ за год: среди них новейшие Т-90 и Т-90М по 5 млн долларов (видео)

По информации спецслужбы, оккупанты использовали ликвидированную технику в составе так называемых "бронекулаков" для штурма Авдеевки и Бахмута и сдерживания контрнаступления ВСУ на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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С начала текущего года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) уничтожили около полутысячи танков российских оккупантов, которые активно обстреливали и пытались прорвать позиции Сил обороны. Об этом сообщает СБУ.

"Украинская спецслужба ежедневно методично "минусует" вражескую бронетехнику в боях на восточном и южном фронтах", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, среди уничтоженных танков ВС РФ — новейшие Т-90 и Т-90М. Стоимость каждого составляет почти 5 миллионов американских долларов.

"Прежде всего оккупанты использовали эту технику в составе так называемых "бронекулаков" для штурма Авдеевки и Бахмута", — отмечают в СБУ.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, противник привлекал тяжелую бронетехнику для сдерживания контрнаступательных операций украинских военных на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"Эффективное уничтожение российских танков на поле боя стало результатом филигранных оперативно-боевых операций СБУ совместно с подразделениями ВСУ", — добавляют в Службе безопасности.

В пресс-службе добавляют, что для нанесения эффективных ударов по российской бронетехнике был использован значительный арсенал противотанкового вооружения и передовых беспилотных летательных аппаратов.

"СБУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины продолжает "утилизировать" личный состав и боевую технику РФ и тем самым приближает нашу победу", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее военный эксперт Роман Свитан сообщил, что Служба безопасности Украины может использовать морской беспилотник "Казак Мамай" для выполнения нескольких задач, в том числе и для подрыва конструкций, как это произошло ранее с Крымским мостом.

16 августа СБУ опубликовала кадры с надводного дрона, который атаковал Крымский мост. Для атаки использовался надводный беспилотник Sea Baby (Морской малыш) с 850 килограммами взрывчатки.