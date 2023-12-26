"Революционные события": эксперты рассказали, как дроны СБУ "Казак Мамай" вредят России

В результате атаки "Казака Мамая" были поражаны российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG", уверяет военный аналитик Валерий Рябых.

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Служба безопасности Украины может использовать морской беспилотник "Козак Мамай" для выполнения нескольких задач, в том числе и для подрыва конструкций, как это случилось ранее с Крымским мостом. О возможностях дрона рассказал военный эксперт Роман Свитан в комментарии "24 каналу".

Как отметил эксперт, беспилотник очень быстрый и может развивать скорость до 110 км/ч. Он также может использоваться в качестве ударного БПЛА. Кроме того, "Мамай" можно применять как ретранслятор или как разведывательный самолет для проверки выполнения боевых задач. Еще один вариант — в качестве платформы для запуска других средств поражения.

Роман Свитан отметил, что эти беспилотники могут выполнять критически важные миссии. По его словам, в ближайшем будущем могут быть осуществлены масштабные атаки на военные объекты оккупационной власти в Черном море.

"Думаю, что под Новый год Служба безопасности Украины принесет "подарок под елку" оккупантам", – сказал Свитан.

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О решающей роли беспилотника "Козак Мамай" во время контрнаступления в 2023 году упомянул и эксперт Defense Express Валерий Рябых в эфире телеканала "Эспрессо". Он отметил, что украинский морской дрон эффективно атакует российские корабли в Черном море. Кроме того эксперт уточнил, что "Козак Мамай" — это продолжение разработок украинских производителей, которое сейчас является самым быстрым объектом в Черном море. Дрон способен развивать скорость до 110 км/ч и имеет длину 6 метров. Он оснащен камерой наблюдения и спутниковой системой.

Как утверждает Валерий Рябых, именно в результате атаки "Казака Мамая" 5 августа 2023 года российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG" были поражены. Эти удары привели к тому, что российские корабли ушли от берегов Крыма.

"Они (российские оккупанты, — ред.) убрали (корабли, — ред.) с западного побережья Крыма и думали, что будут в безопасности бухты Новороссийска. Мы уже услышали о планах оккупантов развивать базу на временно оккупированной территории Абхазии. Это революционные события. Скорее всего мы увидим дальнейшее развитие этого направления", — сказал Рябых.

Напомним, 16 августа СБУ опубликовала кадры с надводного дрона, атаковавшего Крымский мост. Для атаки использовался надводный беспилотник Sea Baby (Морской малыш) с 850 килограммами взрывчатки.

А в конце июля мы писали о новых "фишках" украинских дронов Magura V5. Они опасны для россиян тем, что их достаточно просто запускать — нужен лишь один оператор и несколько помощников.