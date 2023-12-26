"Революційні події": експерти розповіли, як дрони СБУ "Козак Мамай" шкодять Росії

Унаслідок атаки "Козака Мамая" було уражено російський десантний корабель "Оленегорский горняк" і танкер "SIG", запевняє військовий аналітик Валерій Рябих.

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Служба безпеки України може використовувати морський безпілотник "Козак Мамай" для виконання кількох завдань, зокрема й для підриву конструкцій, як це сталося раніше з Кримським мостом. Про можливості дрона розповів військовий експерт Роман Світан у коментарі "24 каналу".

Як зазначив експерт, безпілотник дуже швидкий і може розвивати швидкість до 110 км/год. Він також може використовуватися як ударний БПЛА. Крім того, "Мамай" можна застосовувати як ретранслятор або як розвідувальний літак для перевірки виконання бойових завдань. Ще один варіант — як платформа для запуску інших засобів ураження.

Роман Світан зазначив, що ці безпілотники можуть виконувати критично важливі місії. За його словами, у найближчому майбутньому можуть бути здійснені масштабні атаки на військові об'єкти окупаційної влади в Чорному морі.

"Думаю, що під Новий рік Служба безпеки України принесе "подарунок під ялинку" окупантам", — сказав Світан.

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Про вирішальну роль безпілотника "Козак Мамай" під час контрнаступу у 2023 році згадав і експерт Defense Express Валерій Рябих в ефірі телеканалу "Еспресо". Він зазначив, що український морський дрон ефективно атакує російські кораблі в Чорному морі. Крім того, експерт уточнив, що "Козак Мамай" — це продовження розробок українських виробників, яке зараз є найшвидшим об'єктом у Чорному морі. Дрон здатний розвивати швидкість до 110 км/год і має довжину 6 метрів. Він оснащений камерою спостереження та супутниковою системою.

Як стверджує Валерій Рябих, саме внаслідок атаки "Козака Мамая" 5 серпня 2023 року російський десантний корабель "Оленегорский горняк" і танкер "SIG" були вражені. Ці удари призвели до того, що російські кораблі пішли від берегів Криму.

"Вони (російські окупанти, — ред.) прибрали (кораблі, — ред.) із західного узбережжя Криму і думали, що будуть у безпеці бухти Новоросійська. Ми вже почули про плани окупантів розвивати базу на тимчасово окупованій території Абхазії. Це революційні події. Скоріш за все ми побачимо подальший розвиток цього напрямку", — сказав Рябих.

Нагадаємо, 16 серпня СБУ опублікувала кадри з надводного дрона, який атакував Кримський міст. Для атаки використовувався надводний безпілотник Sea Baby (Морський малюк) з 850 кілограмами вибухівки.

А наприкінці липня ми писали про нові "фішки" українських дронів Magura V5. Вони небезпечні для росіян тим, що їх досить просто запускати — потрібен лише один оператор і кілька помічників.