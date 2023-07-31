Особливе управління та атаки роєм: розкрито нові "фішки" українських дронів Magura V5 (відео)
Морські безпілотники Magura V5 небезпечні для росіян тим, що їх досить просто запускати — потрібен лише один оператор і кілька помічників.
Українські човни-камікадзе Magura V5 можуть суттєво знадобитися Збройним силам завдяки закладеним у них технологіям. Військовий експерт сайту DefenseExpress звернув увагу на деякі цікаві особливості апаратів, які на перший погляд не впадають в око, але дуже важливі на практиці.
Є два моменти, які можуть дати можливість отримати уявлення про її унікальні особливості: це пульт і система "рою". Пульт управління має досить компактний вигляд, розміром трохи більший за сучасний ноутбук. Розмір пульта свідчить, що човном-камікадзе можуть керувати лише кілька людей, точніше керує один, а спускають і готують Magura V5 до операції кілька помічників.
Ще одна важлива деталь, якщо судити від промо-відео розробників апарату зі "Спецтехноекспорту", — це можливість керувати одразу декількома подібними човнами-камікадзе в режимі "рою". Це означає, що безліч смертоносних Magura V5 здатні атакувати потрібну ціль. На одному з кадрів демонструється рій у складі двох стандартних морських дронів-камікадзе і одного нестандартного, оснащеного щоглою з невідомим блоком апаратури.
Крім того, дуже важливим, на думку DefenseExpress, є простота спуску на воду українського човна-камікадзе. Для цього, схоже, потрібно всього кілька людей і немає потреби в спеціальних платформах, кранах або чомусь подібному, хоча вага спорядженого човна, здатного нести 320 кг вибухівки, становить майже тонну.
Ще однією важливою особливістю Magura V5 є її багатофункціональність. Катер здатний не тільки знищувати об'єкти або кораблі ворога, а й вести розвідку, а також патрулювати морські простори на відстані до 800 км.
На турецькій виставці військової техніки IDEF 2023 було представлено український морський безпілотник MAGURA V5. За словами розробників із держпідприємства "СпецТехноЕкспорт", він призначений для розвідки, патрулювання, пошуково-рятувальних робіт, а також бойових місій.
Заявлені характеристики:
- Довжина: 5500 мм або 5,5 м;
- Ширина: 1500 мм або 1,5 м;
- Висота над ватерлінією: 500 мм;
- Крейсерська швидкість: 22 вузли;
- Максимальна швидкість: 42 вузли;
- Дальність: 450 морських миль (приблизно 833 км);
- Корисне навантаження: 320 кг;
- Зв'язок: Mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв'язок.
Раніше Фокус повідомляв, що український катер-камікадзе Magura V5 став найбільш швидкохідним у Чорному морі. Він здатний розвивати максимальну швидкість понад 80 км/год. Так само стали відомі його основні технічні характеристики.