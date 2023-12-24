Відвойовують Чорне море: СБУ вперше показала морський безпілотний флот України (фото, відео)

Загалом морські дрони Служби безпеки тільки у 2023 році "мінусували" шість російських кораблів.

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Служба безпеки України вперше показала безпілотники, які складають флот українських морських дронів. Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі ТСН, опублікованому в неділю, 24 грудня.

Йдеться про три морські безпілотники: Sea Baby, "Магура V5" і "Козак Мамай".

Дрон Sea Baby

Це розробка СБУ, багатоцільова платформа, на яку можна навісити різне озброєння, підірвала Кримський міст 17 липня.

За словами голови СБУ, прообразом для створення військового морського надводного дрона типу Sea Baby був козацький човен "Чайка". Він був доволі компактний, як порівняти з ворожими кораблями, і завдяки цьому успішно маневрував між ними, і вже тоді використовувався для успішного виконання тих чи інших військово-морських бойових завдань.

"До речі, якщо дивитися на Sea Baby, наш морський надводний дрон, то коли він виходить на гліс, тобто швидкісно рухається поверхнею водного дзеркала, він у цей момент саме дуже схожий на козацький човен "Чайка". Наші славні предки, вони нас постійно надихають, і ми відчуваємо той відповідний генетичний зв'язок", — розповів Василь Малюк.

Морський дрон Sea Baby допомагає українцям відвойовувати Чорне море в окупантів Фото: СБУ

Морський безпілотник Магура V5

Основна морська безпілотна платформа ГУР МО, яка потопила в кримському селищі Чорноморське 10 листопада два десантні катери під час навантаження на одну з них БТР-82, що вплинуло на рішення перемістити флот до Новоросійська. За словами розробників із держпідприємства "СпецТехноЕкспорт", він призначений для розвідки, патрулювання, пошуково-рятувальних робіт, а також бойових місій.

Характеристики дрона Магура V5

довжина — 5500 мм або 5,5 м;

ширина — 1500 мм або 1,5 м;

висота над ватерлінією — 500 мм;

крейсерська швидкість — 22 вузли;

максимальна швидкість — 42 вузли;

дальність — 450 морських миль (приблизно 833 км);

корисне навантаження — 320 кг;

зв'язок — Mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв'язок.

Ще однією важливою особливістю Magura V5 є його багатофункціональність. Катер здатний не тільки знищувати об'єкти або кораблі ворога, а й вести розвідку, а також патрулювати морські простори на відстані до 800 км. Човном-камікадзе можуть керувати всього кілька людей, точніше керує один, а спускають і готують Magura V5 до операції кілька помічників.

Морський дрон "Козак Мамай"

Цей дрон співробітники СБУ показали вперше. Саме цей безпілотник уразив 5 серпня російське судно "Оленегорский горняк" і військовий танкер "SIG", чим показав, що Україна може дістати своєю зброєю і до Новоросійська.

"Мамай" зараз є найшвидшим об'єктом у Чорному морі та може розганятися до 110 км/год.

Морський дрон "Козак Мамай" називають найшвидшим з усіх водних безпілотників Фото: СБУ

"Це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яка сьогодні ефективно використовується", — сказав у коментарі журналістам голова Служби безпеки України Василь Малюк.

Нагадаємо, дещо раніше в NYT показали, які версії дронів Magura є у ЗСУ. Медіа написало про те, що використання морських дронів українськими Силами оборони вказує шлях вперед до перемоги України над Росією.

Ми також писали про те, що РФ зібрала модель українського дрона SeaBaby. Противник зібрав "умовно робочу" модель українського морського дрона із залишків кількох апаратів, які знайшли на місці атак. Окупанти проводять вивчення і перепрограмування БПЛА в лабораторних умовах, розповіли журналісти.