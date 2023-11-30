РФ зібрала модель українського дрона SeaBaby: що задумав ворог

Ворог зібрав "умовно робочу" модель українського морського дрона з решток кількох апаратів, які знайшли на місці атак. Окупанти проводять вивчення та перепрограмування БПЛА в лабораторних умовах, розповіли журналісти.

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Російська Федерація намагається відновити український надводний безпілотний літальний апарат SeaBaby. Про це повідомило видання "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у спецслужбах.

За інформацією джерел ЗМІ, окупанти зібрали "умовну робочу" модель українського дрона SeaBaby з решток кількох апаратів, яких знайшли на місці атак. Наразі апарат доставили в 388 морський розвідувальний пункт спеціального призначення Чорноморського флоту Російської Федерації.

У спецслужбі зазначили, що ворог проводить детальне вивчення та перепрограмування дрона в лабораторних умовах, тоді як метою окупантів є подальше використання БПЛА для атак проти українських військових.

"Окупанти вкотре намагаються компенсувати відсутність власних технологій за рахунок українських та західних розробок", — повідомило джерело.

БПЛА SeaBaby: що відомо

У серпні глава Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що для атаки на Кримський міст 17 липня бійці використали дрон "Морський малюк", який розроблявся багато місяців. Цей дрон обладнаний бойовою частиною 850 кг.

З його слів, морські безпілотники є унікальним винаходом СБУ, в розробці дронів жодна з приватних компаній не бере участь. Виробництво здійснюється в Україні на одному з підземних заводів.

БПЛА "Морський малюк" Фото: Скриншот

Нагадаємо, у серпні аналітики порталу Defense Express розповіли, що у ВМС України є бригада спеціального призначення, яка оснащена морськими ударними безпілотниками. Це може свідчити про це, що кожна атака із застосуванням БПЛА є результатом одночасних скоординованих зусиль кількох компонентів ЗСУ.