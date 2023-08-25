В Україні зробили так багато морських дронів, що зібрали цілу бригаду ВМС, — експерти

385 окрему бригаду морських БПЛА спеціального призначення згадав Володимир Зеленський під час привітання з Днем Незалежності.

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В історії сучасної України вперше у складі Військово-морських сил України почав діяти окремий підрозділ, що використовує човни-камікадзе, пишуть аналітики порталу Defense Express. Вони звернули увагу, що президент Володимир Зеленський згадав 385 окрему бригаду морських безпілотників у своєму привітанні з Днем Незалежності України.

Експерти так само пов'язали цю згадку зі словами очільника Головного розвідувального управління Кирила Буданова в інтерв'ю "Радіо Свобода", де він зазначив, що морські дрони Україна почала виробляти в масових промислових масштабах. Сам факт переходу на серійне виробництво в принципі є необхідною гарантією продовження атак на Чорноморський флот РФ із застосуванням катерів-камікадзе, особливо за умов, коли 30% морських безпілотників уражають призначені цілі, а решту 60-70% знищують окупанти.

Зі свого боку, наявність у ВМС України бригади спеціального призначення, оснащеної морськими ударними безпілотниками, свідчить, що кожна атака із застосуванням цього виду зброї фактично є результатом одночасних скоординованих зусиль кількох компонентів Сил оборони України, а саме національного флоту й спецпризначенців, зазначають військові експерти порталу.

Як евалюціонували човни-камікадзе ВМС України Фото: HI Sutton

Як пише Defense Express, ще до появи надсучасного морського дрона-камікадзе Magura V5 Україна мала чотири види морських ударних дронів. Magura V5 став п'ятим (видно з назви), а Sea Baby, про який розповів голова СБУ Василь Малюк, став шостим. У світлі цього розмаїття морських дронів експертів Defense Express особливо інтригує, чи є якісь відмінності в управлінні й обслуговуванні між шістьма різними типами морських дронів-камікадзе, що можуть одночасно співіснувати в межах однієї бригади морської піхоти, але поки що відповіді на це питання немає.

Раніше Фокус повідомляв, як безпілотний дрон-камікадзе MAGURA V5 дістався до Новоросійська. Катер-безпілотник із 450 кілограмами тротилу зміг пройти огорожі біля Кримського мосту й атакувати корабель із екіпажем у Чорному морі.