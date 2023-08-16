"Буде захоплююче": СБУ опублікувала кадри з надводного дрона, який атакував Кримський міст (відео)

За словами глави відомства Василя Малюка, атака на Керченський міст була спільною операцією з ВМС України, яку він очолював разом з адміралом флоту Олексієм Неїжпапою.

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Українські спецслужби надали CNN ексклюзивні кадри, на яких зображено момент липневої атаки морських безпілотників на Кримський міст. На опублікованому 16 серпня ролику видно, як один із безпілотників заходить під залізничний міст і вибухає під ним, пошкоджуючи його опори. Таким чином СБУ вперше відкрито взяла на себе відповідальність за цю операцію, пишуть журналісти телеканалу.

За словами голови СБУ Василя Малюка, для атаки на Кримський міст використовували надводний безпілотник Sea Baby (Морський малюк) із 850 кілограмами вибухівки. Він уточнив, що дрон, який використовували для удару по мосту, розробляли багато місяців — робота над ним почалася вже після повномасштабного вторгнення РФ. Дрони виробляються на підземному виробництві на території України

"Морські надводні дрони — це унікальний винахід Служби безпеки України. Жодна приватна фірма не була в це залучена. За допомогою цих дронів ми нещодавно завдали успішного удару по Кримському мосту, велику атаку на "Оленегорский горняк" і на танкер SIG", — заявив Малюк.

За його словами, атака на Керченський міст була спільною операцією з ВМС України, яку він очолював разом з адміралом флоту Олексієм Неїжпапою.

"Ми працюємо над низкою нових цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю, це буде захоплююче, особливо для наших ворогів", — наголосив Малюк.

Нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов прокоментував атаку на Кримський міст. 17 липня він сказав, що територія тимчасово окупованого Криму використовується росіянами як логістичний хаб. Тому загарбники можуть зіткнутися з проблемами в цьому аспекті.