В Украине сделали так много морских дронов, что собрали целую бригаду ВМС, — эксперты

385 отдельная бригада морских БПЛА специального назначения была упомянута Владимиром Зеленским во время поздравления с Днем Независимости.

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В истории современной Украины впервые в составе Военно-морских сил Украины начала действовать отдельное подразделение, использующее лодки-камикадзе, пишут аналитики портала Defense Express. Они обратили внимание, что президент Владимир Зеленский упомянул 385 отдельную бригаду морских беспилотников в своем поздравлении с Днем Независимости Украины.

Эксперты так же связали это упоминание со словами главы Главного разведивательного управления Кирилла Буданова в интервью "Радио Свобода", в котором он отметил, что морские дроны Украина стала производить в массовых промышленных масштабах. Сам факт перехода на серийное производство в принципе является необходимой гарантией продолжения атак на Черноморский флот РФ с использованием катеров-камикадзе, особенно в условиях, когда 30% морских беспилотников поражают назначенные цели, а остальные 60– 70% уничтожено оккупантами.

В свою очередь, наличие в ВМС Украины бригады специального назначения, оснащенной морскими ударными беспилотниками, свидетельствует, что каждая атака с использованием этого вида оружия фактически является результатом одновременных скоординированных усилий нескольких компонентов Сил обороны Украины, а именно национального флота и спецназа, отмечают военные эксперты портала.

Как эвалюционировали лодки-камикадзе ВМС Украины Фото: HI Sutton

Как пишет Defense Express, еще до появления сверхсовременного морского дрона-камикадзе Magura V5 Украина имела четыре вида морских ударных дронов. Magura V5 стал пятым (видно из названия), а Sea Baby, о котором рассказал глава СБУ Василий Малюк, стал шестым. В свете этого разнообразия морских дронов экспертов Defense Express особенно интригует, есть ли какие-либо различия в управлении и обслуживании между шестью различными типами морских дронов-камикадзе, которые могут одновременно сосуществовать в рамках одной бригады морской пехоты, но пока ответа на этот вопрос нет.

Ранее Фокус сообщал, как беспилотный дрон-камикадзе MAGURA V5 добрался до Новороссийска. Катер-беспилотник с 450 килограммами тротила мог пройти ограждения возле Крымского моста и атаковать корабль с экипажем в Черном море.