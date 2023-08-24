Треть морских дронов Украины поражают цели, и это проблема для РФ — глава ГУР Буданов

По словам Буданова, бывают случаи, когда дрон уничтожают рядом с российским кораблем, и тогда корабль идет "на длительный ремонт".

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Морские дроны-камикадзе, которые Украина применяет для поражения объектов возле оккупированного Крыма, являются эффективным оружием, несмотря на то, что около 70% из них уничтожают российские силы, заявил в интервью проекту Радио Свобода "Крым.Реалии" глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. Главный разведчик отказался назвать количество используемых дронов или задач, которые они выполняют.

"По понятным причинам, сколько этих дронов, сказать нельзя. Но из нарезок ВСУ и СБУ вы можете посчитать, сколько это плюс-минус должно быть. Давайте скажем так: это много", — заявил Буданов. "Поскольку есть реальные нанесенные потери и цена такого дрона, и цена боевого корабля – несопоставима, то можно сказать, что это достаточно эффективный способ. Но, разумеется, 60%, может быть, даже 70% оккупанты уничтожают. Однако для них проблема – 30% достигают цели", — отметил глава ГУР.

По словам Буданова, бывают случаи, когда дрон уничтожают рядом с российским кораблем, и тогда корабль идет "на длительный ремонт".

"Например, известен случай, когда морской дрон-камикадзе был уничтожен возле фрегата "Адмирал Эссен". Но поскольку его удалось обезвредить только за 100 метров от корабля, то взрывная волна ударила обломками дрона по радиоэлектронному оборудованию фрегата, и он на 3,5 месяца ушел на ремонт в док", — отмечает Кирилл Буданов.

После взрыва лодки-камикадзе возле корабля "Адмирал Эссен" ему пришлось надолго уйти на ремонт Фото: Википедия

Глава разведку Украины подчеркивает, что морские дроны – это эффективное оружие для сдерживания флота оккупантов. И хотя нельзя сказать, что это наступательное оружие, но оно отлично парализует деятельность флота РФ.

"Корабли дальше, чем за рейд Севастополя в северном направлении, вообще не ходят", – сказал Буданов.

Ранее Фокус рассказывал, что подводный дрон "Маричка" проходит первые испытания. Украинская беспилотная субмарина длиной 6 метров сможет вместить много взрывчатки и доставить ее на расстояние до 1000 км.

А на днях морской дрон ВСУ пытался атаковать российские корабли в Черном море. Целью безэкипажного катера, по данным ведомства, были судна, выполнявшие задачи по контролю судоходства в 237 километрах от Севастополя.