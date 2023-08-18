Морской дрон ВСУ пытался атаковать российские корабли в Черном море, — Минобороны РФ

Целью безэкипажного катера, по данным ведомства, были судна, выполнявшие задачи по контролю судоходства в 237 километрах от Севастополя.

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В Минобороны РФ заявили, что 17 августа в 22:55 украинский беспилотный катер якобы атаковал корабли ВМФ России в Черном море. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что судна выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя.

"В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота – сторожевого корабля "Пытливый" и патрульного корабля "Василий Быков", не достигнув цели атаки", — сказано в сообщении.

В Минобороны страны-агрессора отметили, что корабли продолжили выполнять свои задачи.

Отметим, что на момент публикации новости в Генштабе ВСУ не прокомментировали заявление противника.

Отметим, что 13 августа российские вооруженные силы провели предупредительные выстрелы в Черном море по гражданскому судну Şükrü Okan, которое следовало в направлении порта Измаил. Впоследствии вооруженные силы остановили судно, высадили десантный отряд и произвели осмотр груза на его борту.

Затем уже 17 августа Турция предупредила Россию после нападения на судно в Черном море. По данным турецких СМИ, у Эрдогана предупредили, что подобные действия России могут усугубить напряженность в море. Турецкое Управление по связям с общественностью заявило, что после вмешательства России были предупреждены соответствующие лица в Российской Федерации о необходимости избегать подобных ситуаций, которые могут усугубить напряженность в Черном море.