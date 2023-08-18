Морський дрон ЗСУ намагався атакувати російські кораблі в Чорному морі, — Міноборони РФ

Метою безекіпажного катера, за даними відомства, були судна, що виконували завдання з контролю судноплавства за 237 кілометрів від Севастополя.

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У Міноборони РФ заявили, що 17 серпня о 22:55 український безпілотний катер нібито атакував кораблі ВМФ Росії в Чорному морі. Про це заявили у пресслужбі відомства.

Повідомляється, що судна виконували завдання з контролю судноплавства в південно-західній частині Чорного моря, за 237 км на південний захід від Севастополя.

"Під час відбиття атаки безекіпажний катер противника знищено вогнем із бортового озброєння кораблів Чорноморського флоту — сторожового корабля "Пытливый" і патрульного корабля "Василий Быков", не досягнувши мети атаки", — ідеться в повідомленні.

У Міноборони країни-агресора зазначили, що кораблі продовжили виконувати свої завдання.

Зазначимо, що на момент публікації новини в Генштабі ЗСУ не прокоментували заяву противника.

Зазначимо, що 13 серпня російські збройні сили здійснили попереджувальні постріли в Чорному морі по цивільному судну Şükrü Okan, що прямувало в напрямку порту Ізмаїл. Згодом збройні сили зупинили судно, висадили десантний загін і провели огляд вантажу на його борту.

Потім уже 17 серпня Туреччина попередила Росію після нападу на судно в Чорному морі. За даними турецьких ЗМІ, у Ердогана попередили, що подібні дії Росії можуть посилити напруженість у морі. Турецьке Управління зі зв'язків із громадськістю заявило, що після втручання Росії були попереджені відповідні особи в Російській Федерації про необхідність уникати подібних ситуацій, які можуть посилити напруженість у Чорному морі.