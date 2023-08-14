Постріли, висадження десанту і мовчання Туреччини: що відомо про атаку на Sukru Okan (фото, відео)

Представник Міністерства національної оборони Туреччини повідомив, що судно прямувало до Румунії, а відомство буде розслідувати інцидент. В Офісі президента України вважають атаку судна Sukru Okan актом піратства.

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Російські війська 13 серпня відкрили попереджувальний в Чорному морі по цивільному судну Sukru Okan, яке прямувало в Ізмаїл. Після цього окупанти його зупинили, висадили десант і оглянули вантаж на борту. Інцидент в Чорному морі викликав бурхливу реакцію в суспільстві, а українська сторона назвала інцидент актом піратства. Фокус зібрав усе, що відомо на цей час з приводу атаки на турецьке судно.

Попереджувальні постріли і висадження десанта

13 серпня в Міноборони Росії заявили, що ЗС РФ, які патрулюють в Чорному морі, зупинили вантажне судно "Шюкрю Окан", яке під прапором Палау йшло курсом в український порт Ізмаїл. Його екіпаж нібито проігнорував вимогу російського корабля "Василь Биков" зупинитися, через що ЗС РФ відкрили попереджувальний вогонь.

Після зупинки судна російські війська на гелікоптері Ка-29 висадилися на його борту і провели огляд, після чого корабель проплив у напрямку українського порту.

На Sukru Okan проігнорували росіян, — розслідувачі

Розслідувачі міжнародної спільноти InformNapalm із посиланням на моряків одного із суден, які спостерігали за подією з відстані, заявили, що ЗС РФ не вели попереджувальний вогонь у Чорному морі під час проходу судна Sukru Okan в Ізмаїл.

"Як вказали моряки, судно Sukru Okan не підкорилося вимогам ра***стів зупинити хід, а просто тимчасово змінило курс у напрямку берега в територіальних водах Туреччини. Жодного гелікоптера не було і попереджувальних пострілів теж", — розповіли розвідники.

За даними організації, було чутно тільки погрози росіян у радіоефірі.

"На борту Sukru Okan перебував турецький екіпаж, який "поклав б**т" на погрози і не підкорився. Тож ра***сти збрехали про "успішний огляд" судна", — підсумували фахівці.

Тягне на міжнародний скандал

За повідомленням аналітиків InformNapalm, вони поспілкувалися з екіпажем іншого судна — танкера Olvia, який проходив в декількох милях в точці біля територіальних вод Туреччини. Моряки "Олівії" безпосередньо спостерігали за ситуацією із суховантажем Sukru Okan.

"Джерело стверджує, що якщо пізніше огляд Sukru Okan і був, тоді він відбувся вже в територіальних водах Туреччини, і тому з танкеру Olvia вже цього не побачили. І моряки не могли припустити, що росіяни полізуть оглядати судно в територіальних водах однієї з країн НАТО. До того ж, курс судно Sukru Okan в бік Туреччини змінило за рекомендацією турецького радіоефіру. Тобто на етапі спостереження все виглядало ніби екіпаж Sukru Okan проігнорував команди росіян і пішов у турецькі територіальні води", — повідомляють аналітики.

Вони зауважують, якщо події відбувалися саме так, то це тягне на міжнародний скандал, оскільки росіяни зупинили корабель країни НАТО.

Що кажуть в ОК "Південь"

В оперативному командуванні "Південь" 13 серпня не змогли ні спростувати, ні підтвердити інформацію з приводу нападу ЗС РФ на турецьке цивільне судно. Про це сказала начальниця пресцентру Сил охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк. Вона зазначила, що окрім повідомлення МО РФ, інших офіційних повідомлень щодо інциденту в Чорному морі більше не було.

"На сьогодні ми маємо тільки одне — демонстрацію агресії Міністерства оборони РФ. Вони всіма силами намагаються позначити своє панування у Чорному морі: нібито вони здатні зупинити судно, підняти авіацію, і нічого їм за це не буде. Типу оглянути і відпустити", — сказала Гуменюк.

Україна відреагувала на напад на Sukru Okan

Радник глави Офісу Михайло Подоляк назвав випадок із судном Sukru Okan в Чорному морі за участі ЗС РФ актом піратства і злочином проти цивільних суден третьої країни в акваторії інших держав.

"Цей прецедент зі спробою запровадження "каперського права" вимагає чіткої юридичної фіксації, встановлення всіх осіб і визнання факту скоєння злочину з боку міжнародної спільноти. Україна зробить усі необхідні висновки й обере оптимальну відповідь", — написав Подоляк.

У Міністерство закордонних справ України засудили провокативні дії РФ в Чорному морі щодо турецького суховантажу "Шюкрю Окан", який прямував у порт Ізмаїла.

"ВМС РФ грубо порушили Статут ООН, Конвенцію ООН з морського права та інші норми міжнародного права. Такі дії стали черговим прикладом цілеспрямованої політики Росії щодо створення загроз свободі навігації та безпеці торговельного мореплавства в Чорному морі. Висловлюємо підтримку та солідарність із Туреччиною та закликаємо міжнародну спільноту вжити рішучих заходів задля унеможливлення дій РФ, які перешкоджають мирному проходженню суден в Чорному морі", — йдеться в повідомленні.

В МЗС зазначили, що Росія має бути позбавлена можливості блокувати міжнародні маршрути в Чорному морі.

Що кажуть у Туреччині

Представник Міністерства національної оборони сказав, що судно прямувало до Румунії, і Міністерство зацікавилося цією справою. Інших офіційних заяв Туреччини з приводу інциденту в Чорному морі на цей час немає.

Згідно з даними сайту Vesselfinder, який займається моніторингом морського транспорту, вантажне судно Sukru Okan вирушило з Картала сьогодні вранці, 14 серпня, і опівдні досягло болгарських територіальних вод. За даними Vesselfinder, портом призначення вантажного судна Sukru Okan є румунський порт Суліна, а не український порт Ізмаїл.