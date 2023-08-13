Прямував до Ізмаїла: РФ відкрила вогонь по іноземному кораблю в Чорному морі (фото)

За даними Міноборони РФ, вертоліт Ка-29 висадився на борту "Сукру Окан", щоб провести огляд. На вимогу зупинитися екіпаж корабля під прапором Палау не відповів.

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Російські війська відкрили попереджувальний вогонь вранці 13 серпня в південно-західній частині Чорного моря після того, як вантажне судно "Сукру Окан", що йшло курсом в український порт Ізмаїл, проігнорувало вимогу зупинитися з боку корабля "Василь Биков". Про це повідомило Міноборони РФ у Telegram-каналі.

За даними російських військових, попереджувальні постріли в повітря було зроблено, щоб змусити зупинитися капітана корабля, що йшов під прапором Палау.

Зерновоз "Сукру Окан" у Чорному морі

Після зупинки російські війська на гелікоптері Ка-29 висадилися на борту "Сукру Окан" і провели огляд, стверджується в публікації російського відомства.

З екіпажем корабля провели переговори і судно застопорилося. Повідомляється, що після завершення доглядових робіт корабель прослідував у напрямку українського порту.

Корабель "Сукру Окан" Корабель "Сукру Окан" Корабель "Сукру Окан" Корабель "Сукру Окан" Фото: marinetraffic.com.

Зерновоз "Сукру Окан"

Кораблю "Сукру Окан" 34 роки, його побудували 1989 року, він ходить під прапором Палау.

Патрульний корабель "Василь Биков"

Корвет "Василь Биков"

Це серія російських корветів 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої і дальньої морської зони. У серпні 2022 року повідомлялося, що українські військові в Чорному морі пошкодили корабель "Василь Биков" у районі Одеси. Судно брало участь у прикритті захоплених вишок "Бойко" і в блокаді Чорного моря.

Наприкінці минулого місяця Вашингтон пригрозив Москві серйозними наслідками за напади на кораблі в Чорному морі, в акваторії якого перебувають судна практично з кожного куточка світу.

У Мінагрополітики України, зі свого боку, пояснили, що зерновий коридор може працювати і без участі Москви.

Нагадаємо, що Путін і Ердоган можуть провести зустріч у Туреччині. За інформацією турецьких журналістів, головними темами бесіди мають стати відновлення "зернової угоди" та обмін військовополоненими.

Також повідомлялося про триметрову пробоїну, яка утворилася на місці удару по кораблю "Оленегорский горняк". Ба більше, українські військові отримають незвичайні підводні дрони REMUS для прориву оборони противника.