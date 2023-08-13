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Направлялось в Измаил: РФ открыла огонь по иностранному кораблю в Черном море (фото)

Корабль "Сукру Окан"
Фото: marinetraffic.com. | Корабль "Сукру Окан"

По данным Минобороны РФ, вертолет Ка-29 высадился на борту "Сукру Окан", чтобы провести досмотр. На требование застопориться экипаж корабля под флагом Палау не ответил.

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Российские войска открыли предупредительный огонь утром 13 августа в юго-западной части Черного моря после того, как грузовое судно "Сукру Окан", которые шло курсом в украинский порт Измаил, проигнорировало требование остановиться со стороны корабля "Василий Быков". Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным российских военных, предупредительные выстрелы в воздух были сделаны, чтобы заставить остановиться капитана корабля, шедшего под флагом Палау.

Зерновоз «Сукру Окан» в Черном море Fullscreen
Зерновоз "Сукру Окан" в Черном море

После остановки вертолет российских войск Ка-29 высадился на борту "Сукру Окан" и военные РФ провел досмотр, утверждается в публикации российского ведомства.

С экипажем корабля провели переговоры и судно застопорилось. Сообщается, что по завершении досмотров работ корабль проследовал в направлении украинского порта.

Корабль "Сукру Окан" Fullscreen
Корабль "Сукру Окан"
Корабль "Сукру Окан" Fullscreen
Корабль "Сукру Окан"
Корабль "Сукру Окан" Fullscreen
Корабль "Сукру Окан"
Корабль "Сукру Окан" Fullscreen
Корабль "Сукру Окан"
Фото: marinetraffic.com.
Корабль "Сукру Окан"
Корабль "Сукру Окан"
Корабль "Сукру Окан"
Корабль "Сукру Окан"

Зерновоз "Сукру Окан"

Кораблю "Сукру Окан" 34 года, его построили в 1989 году, оно ходит под флагом Палау.

Патрульный корабль "Василий Быков"

Корвет "Василий быков" Fullscreen
Корвет "Василий быков"

Это серия российских корветов 3-го ранга c управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны. В августе 2022 года сообщалось, что украинские военные в Черном море повредили корабль "Василий Быков" в районе Одессы. Судно участвовало в прикрытии захваченных вышек "Бойко" и в блокаде Черного моря.

В конце прошлого месяца Вашингтон пригрозил Москве серьезными последствиями за нападения на корабли в Черном море, в акватории которого находятся суда практически из каждого уголка мира.

В Минагрополитики Украины, в свою очередь, объяснили, что зерновой коридор может работать и без участия Москвы.

Напомним, что Путин и Эрдоган могут провести встречу в Турции. По информации турецких журналистов, главными темами беседы должны стать возобновление "зерновой сделки" и обмен военнопленными.

Также сообщалось о трехметровой пробоине, которая образовалась на месте удара по кораблю "Оленегорский горняк". Более того, украинские военные получат необычные подводные дроны REMUS для прорыва обороны противника.