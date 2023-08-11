Военные получат необычные подводные дроны REMUS: будут прорывать оборону врагов

Небольшие беспилотные подлодки REMUS от компании Leidos помогут кораблям и субмаринам прорываться сквозь морские минные заграждения.

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Инженеры беспилотных систем из компании Leidos разработают к 2026 году четыре экспериментальных автономных подводных аппарата REMUS среднего размера для зондирования морской среды и борьбы с минами, сообщает Military Aerospace Electronics. В соответствии с контрактом, который подписали еще в июле, компания получит на постройку аппаратов $36,3 млн.

Командования морских систем ВМС США хотят получить от Leidos четыре средних MUUV REMUS для зондирования окружающей среды и противоминной защиты морских экспедиций. Этот контракт имеет опционы, а это значит, что если Пентагону понравятся эти подводные беспилотники, то Leidos получит более "длинный" контракт до 2032 года и сумму в $358,5 миллионов.

В прошлом году Leidos выиграла контракт с военно-морским флотом на сумму 12 миллионов долларов на разработку MUUV, который будет сочетать в себе беспилотный аппарат и датчики для обеспечения постоянных средств противодействия минам с надводного базирования, а также автономного океанографического зондирования и сбора данных на подводных лодках.

MUUV REMUS планируется создать в качестве модульного беспилотника с открытыми системами программирования и настройки с учетом требований следующего поколения Управления программ ВМС по беспилотным и малым боевым средствам (PEO USC). Так же программная архитектура создаваемых морских дронов будет поддерживать систему управления PMS 406 и военную проектную среду Razorback UUV.

Проектная среда Razorback подразумевает под собой морские беспилотники среднего размера, которые запускаются на сухой палубе подводной лодки, а не из торпедного аппарата. Такие автономные мини-субмарины должны быть модульными, чтобы выполнять широкий спектр морских миссий – от разминирования, до морской разведки.

Первоначальные производственные системы MUUV будут предназначены для экспедиционных противоминных мероприятий, в то время как другие будут поддерживать автономное океанографическое зондирование на подводных лодках и сбор данных для зондирования окружающей среды и противоминных мер.

Ранее Фокус рассказывал, что в КНДР во время парада показали гигантский подводный дрон Haeil. Заявляется, что морской дрон имеет ядерную силовую установку и может нести ядерную боевую часть.