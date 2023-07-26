Реакция будет серьезной: США пригрозили РФ в случае нападении на корабли в Черном море (видео

Государства, участвовавшие в «зерновой сделке» и чьи суда сейчас находятся в Черном море, тяжело отреагируют на возможную атаку атаки РФ на их корабли.

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Государства, которые были вовлечены в "зерновую сделку" и чьи суда сейчас находятся в Черном море, обещают "серьезно отреагировать" в случае возможной атаки со стороны Российской Федерации на их корабли. Об этом заявил заместитель председателя Государственного департамента США Ведант Патель на брифинге.

По его словам, сейчас в акватории Черного моря находятся корабли из каждого уголка мира.

"Я уверен, что соответствующие страны легко не отреагируют, если Россия атакует эти корабли", — подчеркнул чиновник.

По его мнению, особенно тревожным является факт, что эти суда принимали участие в Черноморской зерновой инициативе, доставляя зерно и продукты из Украины в государства, которые очень нуждаются в такой продукции. Такая ситуация может сделать эти корабли особо уязвимыми и подверженными риску в случае возможной атаки со стороны России.

Напомним, что по данным NYT, для судоходных компаний становится все более сложной задачей найти возможность доставить украинское зерно на мировые рынки. 25 июля американские журналисты писали о том, что некоторые судовладельцы могут принять решение о заходе в украинские порты даже при повышенном риске в случае, если получат гарантии от правительств Турции и Украины

Кроме того, 25 июля Bloomberg писал, что цены на пшеницу достигли своего самого высокого уровня за последние пять месяцев после того, как ВС РФ обстреляли порт на Дунае.

Напомним также, что в ночь на 24 июля Вооруженные силы РФ атаковали Одесскую область с применением иранских ударных дронов Shahed. Атаки продолжались в течение четырех часов и нанесли ущерб портовой инфраструктуре Дуная. В результате атак был уничтожен ангар с зерном в городе Рени и повреждены резервуары для хранения других грузов.