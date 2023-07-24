Атака длилась 4 часа: ВС РФ ударили по Одесской области "шахедами", есть пострадавшие (видео)

В результате ночной атаки, как информируют в ОВА, шестеро человек получили различные ранения. Один из Shahed попал в объект портовой инфраструктуры, спровоцировав пожар.

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В ночь на понедельник, 24 июля, в Одесской области прозвучали взрывы. Российские оккупанты атаковали регион, затронув портовую инфраструктуру реки Дунай. Об этом сообщил в Telegram глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Согласно его утверждениям, в течение четырех часов были совершены атаки российскими силами на порты с использованием дронов "Shahed-136". В результате противовоздушной обороны Украины удалось сбить три дрона, которые представляли угрозу для региона.

В результате ночной атаки пострадали шесть человек. Из них четверо получили ранения и были госпитализированы в больницу. Один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести, с более близким к тяжелому состоянию. Однако благодаря усилиям врачей, им удалось стабилизировать состояние этого пациента. Сейчас все пострадавшие находятся под наблюдением и получают необходимое медицинское вмешательство для своего выздоровления.

Еще трое людей получили легкие осколочные ранения и ушибы тела.

"Из-за попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов. В одном из технических помещений поднялся пожар, который уже ликвидирован", — написал Кипер.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины, Наталья Гуменюк, в ходе эфира телемарафона, сообщила о том, что силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины были сбиты три вражеских дрона "Шахед". Однако, в ходе атаки также были зафиксированы и попадания на территории, которые привели к пострадавшим.

"К сожалению, есть попадание в один из портов. Там разрушен аграрный ангар, в котором хранилось зерно. Повреждены еще несколько резервуаров для других видов грузов, нанесены повреждения портовым объектам, т.е. краны и другое. Но есть информация о трех работниках порта. Последствия атаки уточняются", — сказала она.

Между тем в ОК "Юг" сообщили, что предварительно известно о 4 пострадавших работниках порта, при этом информация еще уточняется.

"Этой ночью почти 4-х часовая атака дронами "Shahed-136" была направлена по портовой инфраструктуре Дуная. 3 дрона уничтожены силами противовоздушной обороны", — говорится в заявлении.

Военные дополнили информацию, уточнив, что в результате удара по ангару с зерновыми в одном из производственных помещений возник пожар. Однако экстренные службы смогли оперативно и эффективно ликвидировать возгорание. Благодаря своевременным действиям пожарных, удалось предотвратить распространение огня на более широкую территорию и предотвратить дополнительные повреждения.

Напомним, что 20 июля Минобороны России 19 июля заявило, что после закрытия "зерновой сделки" будет рассматривать все суда, приходящие в акваторию Черного моря к украинским портам, как перевозчиков грузов военного назначения.

А также российские войска ночью 23 июля обстреляли Одессу. В направлении областного центра было выпущено 19 ракет разных видов. Среди них пять сверзхвуковых "Ониксов", три крылатые ракеты воздушного базирования Х-22, четыре крылатые ракеты "Калибр", пять "Искандер-К" и две "Искандер-М".