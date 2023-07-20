Флаг НАТО не поможет: как ВС РФ ответят на заход кораблей-зерновозов в порты Украины

Пентагон предупредил об опасности атак гражданских судов в Черном море войсками РФ. Турция не спешит давать корабли ВМС для гарантий безопасности. Последствия удара по кораблю страны НАТО обеспечит эскалацию на самом высоком уровне, уверены военные аналитики.

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Минобороны России 19 июля заявило, что после закрытия "зерновой сделки" будет рассматривать все суда, приходящие в акваторию Черного моря к украинским портам, как перевозчиков грузов военного назначения.

Страны, которым принадлежат такие корабли, РФ посчитает вовлеченным в большую войну на стороне Киева. Морские районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.

США отреагировали на заявления Минобороны РФ. По словам представителя Совета нацбезопасности Белого дома Адама Ходжа, ВС РФ могут атаковать гражданские суда в Черном море и обвинить в этом ВСУ.

Российские военные, по данным Пентагона, установили морские мины на подходах к украинским портам.

ВС РФ ударят по судам стран НАТО? Последствия для Москвы

Благодаря аннексии Крыма, Россия формально заявила о контроле части акватории Черного моря. В связи с расторжением "зернового соглашения" Москва отказывается следить за безопасностью прохода судов между Одессой и Стамбулом. Препятствиями для вывоза зерна остаются мины в Черном море и угроза новых ракетных атак.

Вопрос обеспечения безопасности судов с зерном открыт, и у НАТО пока нет на него ответа. В Украине предполагали, что корабли военно-морских сил Турции обеспечат защиту. Опрошенные агентством Bloomberg западные чиновники заявили, что это очень рискованный шаг для Турции.

"Анкара не станет рисковать своими военными кораблями, чтобы помочь судам из Украины. Вместо этого Эрдоган сосредоточится на перезапуске сделки с участием РФ. Россияне и далее будут бомбить украинские порты, чтобы не допустить их функционирование", — отметили собеседники.

Опрошенные Фокусом военные аналитики отмечают малую вероятность обстрела ВС России иностранных судов в Черном море противокорабельными ракетами или торпедами. Как вариант — плотное минирование акватории с последующим официальным предупреждением.

"Все зависит от решения Владимира Путина. Последствия удара по кораблю, идущему под флагом страны НАТО, будут тяжелыми для РФ. Уничтожение корабля — удар по стране НАТО. Эскалация на самом высоком уровне обеспечена. Не уверен, что именно члены НАТО пустят суда с зерном, обычно они идут под другими флагами" — отметил военный эксперт Павел Нарожный.

Координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко тоже усомнился в решимости ВС РФ наносить удары по западным кораблям.

"К примеру, если судно заходит под флагом Португалии, Греции или Италии, оно является территорией этих стран. Конфронтация со странами НАТО — причина задействования 5-й статьи о коллективной обороне Альянса. Атакованные РФ страны будут активно настаивать на ответственности Москвы", — объяснил он Фокусу.

Дорогое зерно: какой смысл покупать агропродукцию из Украины?

Закрытие "зернового коридора", по оценкам западных экспертов, повысит зависимость Украины от альтернативных торговых путей через реку Дунай и соседей по Европейскому союзу. Все эти пути — дорогостоящие, и некоторые члены ЕС будут не рады видеть украинское зерно на своей территории.

"Альтернативные маршруты гораздо дороже. Это ставит вопросы о производстве товаров и переработке украинского зерна. Большая часть экспорта, вероятно, уменьшится. В Украине будут накапливаться запасы зерна", — сказал Bloomberg глава отдела исследований рынка сельхозтоваров в Rabobank Карлос Мера.

Экономические аналитики сомневаются в целесообразности заходов гражданских судов в порты Украины, которые последние три дня усилено обстреливаются российскими ракетами.

"Ни один здравомыслящий владелец судна не зайдет туда незастрахованным, а без защиты безопасного коридора торговля Украины мертва. Судовладельцы просто не пойдут в украинские порты", — считает Василис Муйис, один из директоров греческой компании Doric Shipbrokers SA, которая направляла суда в Украину.

Европейские страны еще не запрещали транзитные перевозки украинского зерна. По мнению экс-члена Совета НБУ Виталия Шапрана, вариантом может быть вывоз через румынский порт Констанца.

В 2022 году Констанца была дорогой для фермеров из Украины — цены на перевозки подскочили до 100 долларов на тонне. Весь объем зерна румынский порт не мог принять, поскольку нуждается в перестройке, отметил он.

Невозможность прямого вывоза зерна по морю увеличит цену аграрной продукции для конечного рынка на 50-100 долларов на тонне в сравнении с прошлым годом, прогнозирует Шапран.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий говорил, что самым лучшим оказался вариант вывоза украинского зерна по реке Дунай. За время большой войны с РФ Украина экспортировала по реке около 20 миллионов тонн зерна и масла. Около 10 миллионов тонн зерновых вывезли по железной дороге и три миллиона тонн — на фурах.

"В отсутствие морского зернового коридора мы планируем еще больше загружать эти пути экспорта и выйти на показатели 40-42 миллиона тонн суммарно всеми тремя путями", — заметил Высоцкий.

Фокус ранее писал о предложении Хорватии предоставить Украине железнодорожную сеть и порты в Адриатическом море для транспортировки продовольствия. А Польша упорно отказывается открыть границы для украинского зерна.

ВС РФ ночью 18 и 19 июля ударили по объектам портовой инфраструктуры в портах Одессы и Черноморска. Известно, что в порту Черноморска уничтожено 60 тысяч тонн зерна.