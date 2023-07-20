Прапор НАТО не допоможе: яку ЗС РФ дадуть відповідь на захід кораблів-зерновозів у порти України

Пентагон попередив про небезпеку атак цивільних суден у Чорному морі військами РФ. Туреччина не поспішає давати кораблі ВМС для гарантій безпеки. Наслідки удару по кораблю країни НАТО забезпечить ескалацію на найвищому рівні, впевнені військові аналітики.

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Міноборони Росії 19 липня заявило, що після закриття "зернової угоди" розглядатиме всі судна, що приходять в акваторію Чорного моря до українських портів, як перевізників вантажів військового призначення.

Країни, яким належать такі кораблі, РФ вважатиме залученими у велику війну на боці Києва. Морські райони в північно-західній і південно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря оголошено тимчасово небезпечними для судноплавства.

США відреагували на заяви Міноборони РФ. За словами представника Ради нацбезпеки Білого дому Адама Ходжа, ЗС РФ можуть атакувати цивільні судна в Чорному морі і звинуватити в цьому ЗСУ.

Російські військові, за даними Пентагону, встановили морські міни на підходах до українських портів.

ЗС РФ вдарять по судах країн НАТО? Наслідки для Москви

Завдяки анексії Криму, Росія формально заявила про контроль частини акваторії Чорного моря. У зв'язку з розірванням "зернової угоди" Москва відмовляється стежити за безпекою проходу суден між Одесою і Стамбулом. Перешкодами для вивезення зерна залишаються міни в Чорному морі та загроза нових ракетних атак.

Питання забезпечення безпеки суден із зерном відкрите, і в НАТО поки що немає на нього відповіді. В Україні припускали, що кораблі військово-морських сил Туреччини забезпечать захист. Опитані агентством Bloomberg західні чиновники заявили, що це дуже ризикований крок для Туреччини.

"Анкара не стане ризикувати своїми військовими кораблями, щоб допомогти суднам з України. Замість цього Ердоган зосередиться на перезапуску угоди за участю РФ. Росіяни й надалі бомбитимуть українські порти, щоб не допустити їхнього функціонування", — зазначили співрозмовники.

Опитані Фокусом військові аналітики відзначають малу ймовірність обстрілу ЗС Росії іноземних суден у Чорному морі протикорабельними ракетами або торпедами. Як варіант — щільне мінування акваторії з подальшим офіційним попередженням.

"Усе залежить від рішення Володимира Путіна. Наслідки удару по кораблю, що йде під прапором країни НАТО, будуть важкими для РФ. Знищення корабля — удар по країні НАТО. Ескалація на найвищому рівні забезпечена. Не впевнений, що саме члени НАТО пустять судна із зерном, зазвичай вони йдуть під іншими прапорами", — зазначив військовий експерт Павло Нарожний.

Координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко теж засумнівався в рішучості ЗС РФ завдавати ударів по західних кораблях.

"Наприклад, якщо судно заходить під прапором Португалії, Греції або Італії, воно є територією цих країн. Конфронтація з країнами НАТО — причина задіяння 5-ї статті про колективну оборону Альянсу. Атаковані РФ країни будуть активно наполягати на відповідальності Москви", — пояснив він Фокусу.

Дороге зерно: який сенс купувати агропродукцію з України?

Закриття "зернового коридору", за оцінками західних експертів, підвищить залежність України від альтернативних торговельних шляхів через річку Дунай і сусідів по Європейському союзу. Усі ці шляхи — дорогі, і деякі члени ЄС будуть не раді бачити українське зерно на своїй території.

"Альтернативні маршрути набагато дорожчі. Це ставить питання про виробництво товарів і переробку українського зерна. Більша частина експорту, ймовірно, зменшиться. В Україні будуть накопичуватися запаси зерна", — сказав Bloomberg голова відділу досліджень ринку сільгосптоварів у Rabobank Карлос Мера.

Економічні аналітики сумніваються в доцільності заходів цивільних суден до портів України, які останні три дні посилено обстрілюються російськими ракетами.

"Жоден розсудливий власник судна не зайде туди незастрахованим, а без захисту безпечного коридору торгівля України мертва. Судновласники просто не підуть в українські порти", — вважає Василіс Муїс, один із директорів грецької компанії Doric Shipbrokers SA, яка направляла судна в Україну.

Європейські країни ще не забороняли транзитні перевезення українського зерна. На думку ексчлена Ради НБУ Віталія Шапрана, варіантом може бути вивезення через румунський порт Констанца.

У 2022 році Констанца була дорогою для фермерів з України — ціни на перевезення підскочили до 100 доларів на тонні. Весь обсяг зерна румунський порт не міг прийняти, оскільки потребує перебудови, зазначив він.

Неможливість прямого вивезення зерна морем збільшить ціну аграрної продукції для кінцевого ринку на 50-100 доларів на тонні порівняно з минулим роком, прогнозує Шапран.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький говорив, що найкращим виявився варіант вивезення українського зерна річкою Дунай. За час великої війни з РФ Україна експортувала річкою близько 20 мільйонів тонн зерна та олії. Близько 10 мільйонів тонн зернових вивезли залізницею і три мільйони тонн — на фурах.

"За відсутності морського зернового коридору ми плануємо ще більше завантажувати ці шляхи експорту і вийти на показники 40-42 мільйони тонн сумарно всіма трьома шляхами", — зауважив Висоцький.

Фокус раніше писав про пропозицію Хорватії надати Україні залізничну мережу і порти в Адріатичному морі для транспортування продовольства. А Польща вперто відмовляється відкрити кордони для українського зерна.

ЗС РФ вночі 18 і 19 липня вдарили по об'єктах портової інфраструктури в портах Одеси та Чорноморська. Відомо, що в порту Чорноморська знищено 60 тисяч тонн зерна.