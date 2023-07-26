Реакція буде серйозною: США пригрозили РФ у разі нападу на кораблі в Чорному морі (відео

Держави, які брали участь у "зерновій угоді" і чиї судна зараз перебувають у Чорному морі, важко відреагують на можливу атаку атаки РФ на їхні кораблі.

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Держави, які були залучені до "зернової оборудки" і чиї судна зараз перебувають у Чорному морі, обіцяють "серйозно відреагувати" в разі можливої атаки з боку Російської Федерації на їхні кораблі. Про це заявив заступник голови Державного департаменту США Ведант Патель на брифінгу.

За його словами, зараз в акваторії Чорного моря перебувають кораблі з кожного куточка світу.

"Я впевнений, що відповідні країни легко не відреагують, якщо Росія атакує ці кораблі", — підкреслив чиновник.

На його думку, особливо тривожним є факт, що ці судна брали участь у Чорноморській зерновій ініціативі, доставляючи зерно і продукти з України в держави, які дуже потребують такої продукції. Така ситуація може зробити ці кораблі особливо вразливими і схильними до ризику в разі можливої атаки з боку Росії.

Нагадаємо, що за даними NYT, для судноплавних компаній стає дедалі складнішим завданням знайти можливість доставити українське зерно на світові ринки. 25 липня американські журналісти писали про те, що деякі судновласники можуть ухвалити рішення про захід в українські порти навіть за підвищеного ризику в разі, якщо отримають гарантії від урядів Туреччини та України.

Крім того, 25 липня Bloomberg писав, що ціни на пшеницю досягли свого найвищого рівня за останні п'ять місяців після того, як ЗС РФ обстріляли порт на Дунаї.

Нагадаємо також, що в ніч на 24 липня Збройні сили РФ атакували Одеську область із застосуванням іранських ударних дронів Shahed. Атаки тривали протягом чотирьох годин і завдали шкоди портовій інфраструктурі Дунаю. Унаслідок атак було знищено ангар із зерном у місті Рені та пошкоджено резервуари для зберігання інших вантажів.