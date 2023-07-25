Росія спровокувала різке подорожчання пшениці після удару по порту Рені, — Bloomberg

Західні аналітики вважають, що удар Росії по експортних потужностях найбільше вплине на пшеницю, а потім на кукурудзу.

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Ціни на пшеницю подорожчали до максимуму за останні п'ять місяців. Зміни почалися після того, як ЗС РФ обстріляли порт на Дунаї, атакувавши життєво важливий експортний маршрут для українського зерна на світові ринки. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Так, ф'ючерси на пшеницю в Чикаго 24 липня 2023 року показали зростання на 2,6% до 7,7725 долара за бушель. Це найвищий рівень з 21 лютого. Напередодні ф'ючерси підскочили до біржового ліміту. Кукурудза з постачанням у грудні подорожчала на 0,7%.

Ф'ючерси на пшеницю 24 липня 2023 року показали зростання на 2,6% Фото: Bloomberg

Старший аналітик Rabobank Group із сировинних товарів Майкл Магдовіц розповів журналістам, що удар Росії по експортних потужностях найбільше вплине на пшеницю, а потім на кукурудзу. Він також зазначив, що рослинні олії, як і раніше, можна перевозити на вантажівках і поїздах, але зерно експортувати таким чином — не рентабельно.

Атака на порт Рені

У ніч на 24 липня Одеська область була атакована Збройними силами Росії за допомогою іранських дронів-камікадзе Shahed. Атаки тривали протягом чотирьох годин і завдали шкоди портовій інфраструктурі Дунаю. Сили протиповітряної оборони збили три ворожі БПЛА.

Під час атаки росіянам вдалося знищити з зерном у місті Рені та пошкодити резервуари для зберігання інших вантажів. Шестеро людей дістали поранення. Удар стався після того, як Росія оголосила про свій вихід із "зернової угоди".

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Зазначимо, що Рені — один із найбільших річкових портів нашої країни з перевалки зерна. Він розташований на Дунаї на кордоні з Румунією. Місцеві торговці розширювали там свої потужності у відповідь на морську блокаду Росії.

Нагадаємо, 24 липня з'явилася інформація, що Литва запропонувала возити зерно з України через країни Балтії. Як кажуть дипломати, у морських портів країн Балтії велика пропускна здатність. На додачу до цього, у МЗС Литви також заговорили про спрощення адміністративних процедур.