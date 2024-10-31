У Бердянську лунали вибухи: дрони атакували портову інфраструктуру, подробиці (фото)

Окупаційна влада міста повідомила, що Бердянськ зазнав атаки 10 атак БпЛА. Місцевих закликали залишатися вдома, не працюють школи і дитсадки. За даними ОSINT-аналітика, дрони російська ППО збивала над центром міста.

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У четвер зранку, 31 жовтня, у тимчасово окупованому Бердянську прогриміли вибухи. Українські безпілотники атакували район порту. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що атака розпочалася з шостої години ранку. Над портом видніється дим від пожежі. За його словами, там багато швидких та пожежних.

Андрющенко зауважив, що місцева окупаційна влада вперше визнала влучання і повідомляє про атаку на приміщення самої адміністрації в Бердянську.

Крім того, у деяких районах міста зникло світло, а роботу бюджетних органів скасували.

Telegram-канал так званої адміністрації Бердянська повідомив, що міський порт, імовірно, був атакований безпілотниками-камікадзе. У місті працювала ППО.

Місцевих також попросили залишатися вдома, утриматися сьогодні від поїздок на автомобілі та, за можливості, бути якомога далі від вікон.

"Школи, дитсадки та інші громадські установи сьогодні працювати не будуть", — йдеться у повідомленні.

Балицький показав наслідки атаки БпЛА на Бердянськ Фото: Євген Балицький / Telegram

Так званий губернатор Запорізької області Євген Балицький написав, що "Бердянськ зазнав масованого терористичного обстрілу".

"Наразі відомо про трьох постраждалих, з пораненнями різного ступеня тяжкості їх доправили в лікарню", — додав він.

Балицький додав, що робота дитячих садочків і соціальних установ зупинена "до повної стабілізації обстановки". Він стверджує, що загалом місто атакували 10 атак БпЛА: сім обстрілів зафіксовано по міському порту, ще три — нібито по житловому сектору.

"Руйнування зазнала інфраструктура порту, приватне домоволодіння і квітковий магазин", — зазначив так званий очільник Запорізької області.

Член так званої адміністрації Запорізької області Володимир Рогов також опублікував в Telegram відео прольоту дрона, який атакував порт Бердянська, але водночас закликав місцевих "не знімати і не викладати в інтернет фотографії та відео роботи ППО".

Згодом Андрющенко поділився даними OSINT-аналітика Alex S, який встановив місце падіння уламків від роботи російської ППО.

Місце падіння уламків у Бердянську після роботи ППО Фото: Андрющенко Time

"Це — вулиця Італійська в Бердянську. Що вказує, що російська ППО просто збивала БПЛА над центром міста. Враховуючи, що основний удар та наслідки саме від удару в морському порту Бердянську — російська ППО як завжди успішно бореться лише з цивільною інфраструктурою", — зазначив він.

Місце падіння уламків у Бердянську після роботи ППО Фото: Андрющенко Time Місце падіння уламків у Бердянську після роботи ППО Фото: Андрющенко Time

Нагадаємо, 2 жовтня в Бердянську партизани ліквідували суддю, який перейшов на бік Росії і почав співпрацювати з російськими окупантами.

28 жовтня джерела Фокусу повідомили, що у Бердянську українська розвідка спільно з місцевим рухом опору підірвали залізничний міст, яким росіяни постачали військові вантажі.