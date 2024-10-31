В Бердянске раздавались взрывы: дроны атаковали портовую инфраструктуру, подробности (фото)

Оккупационные власти города сообщили, что Бердянск подвергся атаке 10 атак БпЛА. Местных призвали оставаться дома, не работают школы и детсады. По данным ОЅINT-аналитика, дроны российская ПВО сбивала над центром города.

Related video

В четверг утром, 31 октября, во временно оккупированном Бердянске прогремели взрывы. Украинские беспилотники атаковали район порта. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что атака началась с шести часов утра. Над портом виднеется дым от пожара. По его словам, там много скорых и пожарных.

Андрющенко отметил, что местные оккупационные власти впервые признали попадание и сообщают об атаке на помещение самой администрации в Бердянске.

Кроме того, в некоторых районах города пропал свет, а работу бюджетных органов отменили.

Telegram-канал так называемой администрации Бердянска сообщил, что городской порт, предположительно, был атакован беспилотниками-камикадзе. В городе работала ПВО.

Местных также попросили оставаться дома, воздержаться сегодня от поездок на автомобиле и, по возможности, быть как можно дальше от окон.

"Школы, детсады и другие общественные учреждения сегодня работать не будут", — говорится в сообщении.

Балицкий показал последствия атаки БпЛА на Бердянск Фото: Евгений Балицкий / Telegram

Так называемый губернатор Запорожской области Евгений Балицкий написал, что "Бердянск подвергся массированному террористическому обстрелу".

"Сейчас известно о трех пострадавших, с ранениями различной степени тяжести их доставили в больницу", — добавил он.

Балицкий добавил, что работа детских садов и социальных учреждений приостановлена "до полной стабилизации обстановки". Он утверждает, что всего город атаковали 10 атак БПЛА: семь обстрелов зафиксировано по городскому порту, еще три — якобы по жилому сектору.

"Разрушению подверглась инфраструктура порта, частное домовладение и цветочный магазин", — отметил так называемый глава Запорожской области.

Член так называемой администрации Запорожской области Владимир Рогов также опубликовал в Telegram видео пролета дрона, который атаковал порт Бердянска, но при этом призвал местных "не снимать и не выкладывать в интернет фотографии и видео работы ПВО".

Впоследствии Андрющенко поделился данными OSINT-аналитика Alex S, который установил место падения обломков от работы российской ПВО.

Место падения обломков в Бердянске после работы ПВО Фото: Андрющенко Time

"Это — улица Итальянская в Бердянске. Что указывает, что российская ПВО просто сбивала БПЛА над центром города. Учитывая, что основной удар и последствия именно от удара в морском порту Бердянска — российская ПВО как всегда успешно борется только с гражданской инфраструктурой", — отметил он.

Место падения обломков в Бердянске после работы ПВО Фото: Андрющенко Time Место падения обломков в Бердянске после работы ПВО Фото: Андрющенко Time

Напомним, 2 октября в Бердянске партизаны ликвидировали судью, который перешел на сторону России и начал сотрудничать с российскими оккупантами.

28 октября источники Фокуса сообщили, что в Бердянске украинская разведка совместно с местным движением сопротивления взорвали железнодорожный мост, по которому россияне поставляли военные грузы.