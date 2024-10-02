В оккупированном Бердянске партизаны ликвидировали судью-предателя: подробности (фото)

Судья после оккупации Бердянска перешел на сторону России и начал сотрудничать с российскими захватчиками.

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В Бердянске нашли мертвым судью-предателя Виталия Ломейко. Его взорвали в собственном авто. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Отмечается, что 2 октября 2024 года возле дома №6 на улице Красных партизан в микрорайоне Лиски недалеко от порта во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился предатель Виталий Ломейко.

Судья Виталий Ломейко

Он в свое время был судьей Черниговского районного суда Запорожской области, но после оккупации Бердянска остался в городе и сознательно и добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

"Судьба Виталия Ломейко, который причастен к репрессиям украинцев в оккупации и военным преступлениям — напоминание всем предателям, что прислуживание палачам украинского народа опасно для здоровья и жизни", — напомнили в ГУР.

В ноябре 2022 года в Высший совет правосудия поступило заявление Виталия Ломейко об увольнении с должности судьи Черниговского районного суда Запорожской области по собственному желанию. При рассмотрении заявления выяснилось, что следователи ГБР осуществляют досудебное расследование по факту возможной государственной измены судьи Ломайка, а сам судья до декабря 2022 года исправно получал судебное вознаграждение, которое ему выплачивали за счет украинских налогоплательщиков.

Напомним, что ВСУ ликвидировали подполковника зенитно-ракетного полка РФ в Крыму. Гибель полковника свидетельствует об успешности украинских ударов по российским зенитчикам в оккупированном Крыму.