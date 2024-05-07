Руководил С-400: ВСУ ликвидировали подполковника зенитно-ракетного полка РФ в Крыму (фото)

Гибель полковника свидетельствует об успешности украинских ударов по российским зенитчикам в оккупированном Крыму.

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В оккупированном Крыму в результате ракетных ударов Сил обороны по военным объектам российских захватчиков на полуострове погиб 51-летний полковник ВС РФ. Об этом сообщил OSINT-исследователь Necro Mancer.

Он обнаружил некролог на российского подполковника Владимира Спиридонова из 1528-го зенитного ракетного полка. Дата смерти указана 30 апреля. Указанный полк является операторами ЗРК С-400.

"51-летний "герой нашего времени", подполковник 1528 ЗРП (на С-400) Спиридонов Владимир Викторович из Северодвинска 30/04/24 проявил настоящее мужество и успешно переволновался (похоже, где-то на Крымщине)", — сообщает OSINT-исследователь.

Гибель полковника свидетельствует об успешности украинских ударов по российским зенитчикам в оккупированном Крыму. Сообщается, что полковника похоронят в его родном Северодвинске 10 мая 2024 года.

Напомним, что 30 апреля сообщалось, что в оккупированном Крыму ночь выдалась неспокойной для российских оккупантов. Атакам подверглись военные объекты в Джанкое, Симферополе, а также оккупированном Геническе и Червоногардейском районе. Отмечается, что был осуществлен комбинированный удар БпЛА и ракет по военным объектам.

30 апреля коллаборационист из Запорожской области Владимир Рогов заявил, что во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Силы обороны нанесли массированный удар по полуострову с помощью баллистических ракет ATACMS.