В окупованому Бердянську партизани ліквідували суддю-зрадника: подробиці (фото)

Суддя після окупації Бердянська перейшов на бік Росії і почав співпрацювати з російськими загарбниками.

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У Бердянську знайшли мертвим суддю-зрадника Віталія Ломейка. Його підірвали у власному авто. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Зазначається, що 2 жовтня 2024 року біля будинку №6 на вулиці Красних партизан у мікрорайоні Лиски неподалік порту в тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував зрадник Віталій Ломейко.

Суддя Віталій Ломейко

Він свого часу був суддею Чернігівського районного суду Запорізької області, але після окупації Бердянська залишився в місті і свідомо й добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

"Доля Віталія Ломейка, який причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів — нагадування усім зрадникам, що прислужування катам українського народу небезпечне для здоровʼя і життя", — нагадали в ГУР.

У листопаді 2022 року до Вищої ради правосуддя надійшла заява Віталія Ломейка про звільнення з посади судді Чернігівського районного суду Запорізької області за власним бажанням. Під час розгляду заяви зʼясувалось, що слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування за фактом можливої державної зради судді Ломейка, а сам суддя до грудня 2022 року справно отримував судову винагороду, яку йому виплачували коштом українських платників податків.

Нагадаємо, що ЗСУ ліквідували підполковника зенітно-ракетного полку РФ у Криму. Загибель полковника свідчить про успішність українських ударів по російських зенітниках в окупованому Криму.