Обійдемося і без Росії: у Мінагрополітики пояснили, як може працювати зернова ініціатива

За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, існує механізм, який може забезпечити існування зернової угоди навіть після виходу Росії

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Україна готувалася до можливого виходу Росії із "зернової угоди" і створила трастовий фонд. Зараз на рахунку цього фонду перебуває 20 мільярдів гривень, розповів перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, цю суму можна використати для компенсації втрат у межах здійснення зернових перевезень Чорним морем у разі відсутності гарантій від Росії.

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Він зазначив, що функції страхового фонду затверджені Кабміном України. Відомо, що страхувати будуть судна, які займаються перевезенням зерна, а рішення про надання компенсацій аналізується, остаточне рішення ухвалюють в уряді.

На відео: з 4:00

"Зараз деталі обговорюються з потенційними учасниками цього механізму. Буквально днями воно буде фіналізуватися, і з урахуванням, зокрема, домовленостей із міжнародними партнерами, зокрема Туреччиною, вже можна буде назвати кінцеві дати та критерії функціонування", — розповів Тарас Висоцький.

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Нагадаємо, у Кремлі вже попередили, що не продовжуватимуть угоду про зерновий коридор: згідно із заявою МЗС РФ, це відбудеться 18 липня. При цьому Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії, назвала такий вчинок "цинічним кроком".

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський зазначив, що насправді РФ розірвала угоду, укладену з ООН і Туреччиною. Але Україна не збирається виходити з угоди і продовжить відвантаження зерна.

Зазначимо, що останнє судно, яке курсує в рамках укладеної за посередництва ООН угоди, що дає змогу безпечно експортувати українське зерно через Чорне море, вийшло з Одеського порту вранці 16 липня.