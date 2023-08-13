Сильні на словах: Міноборони РФ збрехало про стрільбу по судну Sukru Okan (відео)

Іноземний суховантаж не виконав вимоги ЗС РФ зупинити хід і змінив курс у напрямку територіальних вод Туреччини. Вертольоти не літали, росіяни виявилися здатні лише на погрози в радіоефірі.

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Російські військові не вели попереджувальний вогонь у Чорному морі під час проходу іноземного вантажного судна Sukru Okan в український порт Ізмаїл. Про це пише в Telegram міжнародна розвідспільнота InformNapalm із посиланням на моряків одного із суден, які спостерігали за подією з відстані.

Міноборони Росії заявило, що попереджувальні постріли в повітря робили для зупинки капітана корабля, який йшов під прапором Палау. InformNapalm зазначає, що ця заява виявилася брехнею.

"Як вказали моряки, судно Sukru Okan не підкорилося вимогам ра***стів зупинити хід, а просто тимчасово змінило курс у напрямку берега в територіальних водах Туреччини. Жодного гелікоптера не було і попереджувальних пострілів теж", — розповіли розвідники.

За даними організації, було чутно тільки погрози росіян у радіоефірі.

"На борту Sukru Okan перебував турецький екіпаж, який "поклав б***т" на погрози і не підкорився. Тож ра***сти збрехали про "успішний огляд" судна", — підсумували фахівці.

Нагадаємо, що російське військове міністерство також заявляло про висадку на борту корабля Sukru Okan вертольота Ка-29. Російські військові РФ нібито провели огляд, поговорили з екіпажем корабля і далі судно проплило до українського порту.

Сполучені Штати наприкінці липня погрожували Москві серйозними наслідками за напади на кораблі в Чорному морі, які беруть участь у "зерновій угоді".