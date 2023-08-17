"Ескалація": Туреччина попередила Росію після нападу на судно в Чорному морі

За даними турецьких ЗМІ, у Ердогана попередили, що такі дії Росії можуть посилити напруженість у морі.

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Турецька сторона відправила попередження до Москви, вимагаючи уникнути подальшої ескалації, у відповідь на атаку й обстріл вантажного судна Şükrü Okan (Шюкрю Окан), що належить Туреччині, російськими військово-морськими силами минулими вихідними. Про це 17 серпня повідомляє турецька газета Daily Sabah з посиланням на президентське Управління зі зв'язків із громадськістю.

Турецьке Управління зі зв'язків із громадськістю заявило, що після втручання Росії були попереджені відповідні особи в Російській Федерації про необхідність уникати подібних ситуацій, які можуть погіршити напруженість у Чорному морі.

"Інцидент викликав подив, оскільки незрозуміло, чому абордаж було проведено так близько до турецьких вод. Після інциденту судно попрямувало в український порт Ізмаїл, який є основним експортним маршрутом для українських сільськогосподарських продуктів", — ідеться в повідомленні.

Атака на турецьке судно Şükrü Okan

13 серпня російські збройні сили здійснили попереджувальні постріли в Чорному морі по цивільному судну Şükrü Okan, що прямувало в напрямку порту Ізмаїл. Згодом збройні сили зупинили судно, висадили десантний загін і провели огляд вантажу на його борту.

Цей інцидент у Чорному морі викликав значне суспільне обурення, а українська сторона кваліфікувала подію як акт піратства

Як повідомлялося раніше, російські сили спочатку здійснили попереджувальні постріли по судну Şükrü Okan, що плавало під прапором Палау. Надалі, російські озброєні морські піхотинці здійснили наліт на судно за допомогою гелікоптера в міжнародних водах, недалеко від північно-західного узбережжя Туреччини та близько до Стамбула.

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Постріли, висадження десанту і мовчання Туреччини: що відомо про атаку на Sukru Okan (фото, відео)

Нагадаємо, 16 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що перше цивільне судно успішно пройшло через новий український гуманітарний коридор, покинувши Одеський порт у напрямку Босфору.