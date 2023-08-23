Взорвет корабли и мосты РФ: подводный дрон "Маричка" проходит первые испытания (видео)

Украинская беспилотная субмарина длиной 6 метров сможет вместить много взрывчатки и доставить ее на расстояние до 1000 км.

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Создатели первого украинского подводного беспилотника "Маричка" отправили прототип субмарины в первое тестовое плаванье, сообщил народный депутат ("Слуга Народа"), заместитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин. В своих соцсетях он опубликовал видео, на котором ночью прототип дрона сгружают с автомобильного прицепа и спускают под воду при помощи крана.

Подводный дрон "Маричка" – украинская разработка волонтеров AMMO.UKRAINE. Создатели платформы утверждают, что объединили между собой лучших разработчиков беспилотных аппаратов и других специалистов в этой сфере в рамках своего проекта. В планах AMMO.UKRAINE создать "Армию подводных дронов", в основе которого будет большая автономная субмарина "Маричка".

Этот подводный дрон имеет в длину шесть метров, ширину один метр и дальность плаванья более 1000 километров. Какова грузоподъемность "Марички" пока держится в тайне, как и подробности технического оснащения. Но, судя по размерам, взрывчатки в беспилотную подлодку поместится немало. Так же разработчики собирают средства на постройку полнофункционального аппарата с помощью пожертвований. В AMMO.UKRAINE говорят, что стоимость одного подводного беспилотника составляет 16 млн. грн.

Еще одной важной составляющей "Марички" будет ее способность противостоять системам РЭБ оккупантов. Что касается целей использования подводного дрона, то среди основных, разработчики называют подрыв боевых кораблей Черноморского флота РФ, уничтожение береговых укреплений и опор мостов. А еще беспилотная подлодка сможет вести разведку.

Ранее Фокус рассказывал о создании подводного дрона "Маричка" в Украине. Эта автономная субмарина сможет "притаиться" под водой в ожидании цели и активироваться либо по таймеру, либо по сигналу оператора.

А по мнению главы объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, морские дроны показывают, что Украина не только надеется на помощь партнеров, но и сама разрабатывает оружие для защиты. Она считает, что планам российских оккупантов крепко закрепиться в Черном море может помешать украинской надводный дрон MAGURA V5, который презентовали на выставке в Стамбуле (Турция).