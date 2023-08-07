"Флот РФ сбежит на Каспий": украинцы создают новый подводный дрон "Маричка" (видео)

Разработчики планируют, что этот морской беспилотник сможет подрывать корабли, опоры мостов и береговые укрепления оккупантов.

Related video

Платформа AMMO.UKRAINE собирается создать подводный дрон "Маричка", который сможет уничтожать флот оккупантов. Разработчики рассказали подробности в сообщении в социальной сети TikTok.

Представители AMMO.UKRAINE утверждают, что платформа объединила украинских ученых, аналитиков, специалистов и военных экспертов. Они поставили перед собой цель – создать национальный проект "Армия подводных дронов", в основе которого будут беспилотники "Маричка".

По задумке инженеров проекта, "Маричка" будет отличаться уникальными возможностями, среди которых главной отмечается уничтожение любых типов надводных объектов: катеров, кораблей, опор мостов, береговых укреплений. Основными преимуществами будущего морского беспилотника в AMMO.UKRAINE называют низкий уровень шума и незаметность "Марички", способность противостоять системам РЭБ врага и мощность вмещаемого боезапаса для подрыва кораблей флота РФ.

"Мы уверены, что после первой же атаки "Маричка" флот оккупантов покинет Черное и Азовское моря и уйдет на Каспий", — утверждают авторы проекта.

На данный момент свою разработку они финансируют за свой счет и за пожертвования, так же их поддерживает популярная музыкальная группа "Хлопці з Франека", которые продадут с аукциона флаг подписанный главой ГУР Кирилл Буданов. Деньги, полученные с аукциона, пойдут на дальнейшую разработку "Марички".

К морскому дрону "Маричка" уже пришли аккумуляторы Фото: Скриншот

Точные технические характеристики будущего морского дрона держатся в секрете. Но, судя по всему, морской беспилотник будет иметь электрическую тягу, т.к. разработчики уже закупили крупную партию аккумуляторов. Так же они заявляют, что "Маричка" сможет "притаиться" под водой в ожидании цели и активироваться либо по таймеру, либо по сигналу оператора.

Ранее стало известно, как украинские дроны-камикадзе могли атаковать флот РФ в Новороссийске. Военный аналитик Михаил Жирохов считает, что Новороссийск – очень "яркая цель" для украинской армии, но поразить ее очень сложно. Он считает, что морские беспилотники запустили или из Азовского моря или агенты ГУР на территории России.

А по мнению главы объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, морские дроны показывают, что Украина не только надеется на помощь партнеров, но и сама разрабатывает оружие для защиты. Она считает, что планам российских оккупантов крепко закрепиться в Черном море может помешать украинской надводный дрон MAGURA V5, который днями презентовали на выставке в Стамбуле (Турция).