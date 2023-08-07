"Флот РФ втече на Каспій": українці створюють новий підводний дрон "Марічка" (відео)

Розробники планують, що цей морський безпілотник зможе підривати кораблі, опори мостів і берегові укріплення окупантів.

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Платформа AMMO.UKRAINE збирається створити підводний дрон "Марічка", який зможе знищувати флот окупантів. Розробники розповіли подробиці в повідомленні в соціальній мережі TikTok.

Представники AMMO.UKRAINE стверджують, що платформа об'єднала українських науковців, аналітиків, спеціалістів та військових експертів. Вони поставили перед собою мету — створити національний проєкт "Армія підводних дронів", в основі якого будуть безпілотники "Марічка".

За задумом інженерів проєкту, "Марічка" вирізнятиметься унікальними можливостями, серед яких головною зазначається знищення будь-яких типів надводних об'єктів: катерів, кораблів, опор мостів, берегових укріплень. Основними перевагами майбутнього морського безпілотника в AMMO.UKRAINE називають низький рівень шуму і непомітність "Марічки", здатність протистояти системам РЕБ ворога і потужність боєзапасу, який вміщується, для підриву кораблів флоту РФ.

"Ми впевнені, що після першої ж атаки "Марічки" флот окупантів покине Чорне й Азовське моря і піде на Каспій", — стверджують автори проєкту.

Наразі свою розробку вони фінансують власним коштом і за пожертви, так само їх підтримує популярний музичний гурт "Хлопці з Франека", які продадуть з аукціону прапор, підписаний головою ГУР Кирилом Будановим. Гроші, отримані з аукціону, підуть на подальшу розробку "Марічки".

До морського дрону "Марічка" вже прийшли акумулятори Фото: Скриншот

Точні технічні характеристики майбутнього морського дрона тримають у секреті. Але, судячи з усього, морський безпілотник матиме електричну тягу, оскільки розробники вже закупили велику партію акумуляторів. Так само вони заявляють, що "Марічка" зможе "причаїтися" під водою в очікуванні цілі й активуватися або за таймером, або за сигналом оператора.

Раніше стало відомо, як українські дрони-камікадзе могли атакувати флот РФ у Новоросійську. Військовий аналітик Михайло Жирохов вважає, що Новоросійськ — дуже "яскрава ціль" для української армії, але уразити її дуже складно. Він вважає, що морські безпілотники запустили або з Азовського моря, або агенти ГУР на території Росії.

А на думку глави об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, морські дрони показують, що Україна не лише сподівається на допомогу партнерів, а й сама розробляє зброю для захисту. Вона вважає, що планам російських окупантів міцно закріпитися в Чорному морі може стати на заваді український надводний дрон MAGURA V5, який днями презентували на виставці в Стамбулі (Туреччина).