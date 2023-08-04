"Защита бесполезна": как дроны-камикадзе могли атаковать флот РФ в Новороссийске (видео)

Военный аналитик Михаил Жирохов считает, что Новороссийск – очень "яркая цель" для украинской армии, но поразить ее очень сложно.

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Морские беспилотники Украины атаковали суда в Новороссийске, поскольку это один из главных военных портов флота оккупантов в Черном море. Военный эксперт Михаил Жирохов рассказал в эфире "Радио NV".

"В этой ночной атаке важно отметить, что наши лодки-камикадзе смогли зайти так далеко. И вопрос не в технических возможностях украинский морских дронов, а в бесполезности защиты своего флота российской стороной", — сказал Жирохов.

По его мнению, есть два варианта, откуда на Новороссийск могли отправить наши катера-камикадзе. Первый – через Азовское море, и тогда получается, что морские дроны прошли всю акваторию, которая с двух сторон контролируется оккупантами, и даже прошли мимо Крымского моста — в России заявляют, что усилили его защиту после недавней атаки в Керченском проливе.

Подбитый корабль "Оленегосркий горняк" в порту Новроссийска Фото: Скриншот

"Пока что точно не известно, какой конкретно урон нанесла атака наших катеров, но, в любом случае, тот факт, что есть оружие, способное достичь Новороссийска, который является одной из главных баз Черноморского флота РФ, уже должен быть тревожным звоночком для россиян", — отметил эксперт.

Вторым вариантом является то, что катера-камикадзе запустили наши силы ССО или агенты на временно оккупированных Россией территориях, например, где-нибудь под Бердянском.

"Обойти под Крымом, под Крымским мостом и выйти на Новороссийск — это звучит фантастически", — подчеркнул Михаил Жирохов.

Уже появились кадры ночного удара морского дрона по десантному кораблю РФ. По данным журналистов, на борту большого десантного корабля на момент атаки было 100 человек экипажа. Из-за полученных повреждений "Оленегорский горняк" не сможет выполнять боевые задачи.

До этой публикации российские журналисты пытались скрыть потери и заявляли, что в портовом городе Новороссийск был поврежден так называемый "нефтяной маяк", который представляет собой выносное устройство для приема нефти.

Нос лодки-камикадзе сильно напоминает украинский морской дрон MAGURA V5

Пока неизвестно, какие именно катера-камикадзе атаковали Новороссийск, но если судить по носовой части лодки, которую видно в ролике, то это мог быть украинский катер-камикадзе MAGURA V5. Его недавно представили на выставке в Турции и этот морской дрон способен преодолеть расстояние в 800 км.