Взрывы в Новороссийске: морские дроны ВСУ атаковали базу флота РФ, — Минобороны (фото, видео)

По данным российских журналистов, в портовом городе Новороссийск был поврежден так называемый "нефтяной маяк", который представляет собой выносное устройство для приема нефти.

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В пятницу, 4 августа, в Краснодарском крае Российской Федерации прозвучали звуки взрывов и стрельбы. Об этом написал Telegram-канал "Осторожно новости".

По словам жителей портового города Новороссийск, взрывы прогремели в акватории города и села Мысхако.

"Около 5 утра в море заметили объект, который сперва загорелся, а после взорвался. Предположительно, российские военные уничтожили надводный дрон", — говорится в публикации.

В Новороссийске прозвучали взрвы и стрельба

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает, что Новороссийске был поврежден так называемый "нефтяной маяк", который представляет собой выносное устройство для приема нефти.

Позже в Telegram-канале Astra уточнили, что первые сообщения о взрывах в Новороссийске появились примерно в час ночи. Жители города заметили "яркую вспышку над морем и взрывы там, где КТК".

Как отмечают авторы канала, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) является крупной международной нефтепроводной системой, которую построили для доставки нефти с Казахстана на терминалы на Черном море вблизи порта Новороссийск.

Взрыв над морем в Новороссийске

Что говорят местные власти

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко написал в своем Telegram-канале, что 4 августа военные подразделения "эффективно отработали" по защите города.

"Все объекты жизнеобеспечения и логистики находятся под надежной защитой. Прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике.", — заявил чиновник.

Что говорят в Минобороны РФ

В российском оборонном ведомстве заявили, что Вооруженные силы Украины якобы атаковали военно-морскую базу в Новороссийске при помощи морских безэкипажных катеров.

"В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", — сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ заявили об атаке по военной базе в Новороссийске

Напомним, что 4 августа взрывы также прозвучали во временно оккупированном Крыму. В сети сообщили о "прилете" по нефтебазе в Феодосии, однако в оккупационной администрации полуострова утверждают, что все воздушные цели были сбиты.

Ранее, 28 июля, взрывы были слышны во временно захваченном Шахтерске Донецкой области. В результате произошел масштабный пожар на местной нефтебазе.