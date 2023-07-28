Взрывы в оккупированном Шахтерске: россияне сообщают о "прилете" в нефтебазу (фото, видео)

После массированного обстрела, как сообщают росСМИ, на территории нефтебазы произошел пожар. Оккупационная администрация утверждает, что по Шахтерску был осуществлен ракетный удар.

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В ночь на пятницу, 28 июля, во временно захваченном Шахтерске Донецкой области прозвучали взрывы. В результате произошел масштабный пожар на местной нефтебазе. Об этом сообщили в российском издании "Astra" в Telegram.

Оккупационные "власти" Шахтерска заявили, что на месте происшествия работают службы оперативного реагирования.

Пожар в Шахтерске

"28 июля 2023 года в результате ракетного удара произошло возгорание на территории нефтебазы. На месте происшествия работают службы оперативного реагирования. Информация о пострадавших не поступала", – сообщают в так называемой "администрации".

Другие детали происшествия пока не сообщаются.

Украинская сторона инцидент не комментировала.

Напомним, что 22 июля на территории временно оккупированного Крыма были слышны звуки взрывов и работу систем ПВО. Беспилотники ударили по аэродрому и нефтебазе в Октябрьском под Симферополем. По другим данным дроны ударили по складу с боеприпасами в Красногвардейском районе.