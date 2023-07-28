Вибухи в окупованому Шахтарську: росіяни повідомляють про "приліт" у нафтобазу (фото, відео)
Після масованого обстрілу, як повідомляють росЗМІ, на території нафтобази сталася пожежа. Окупаційна адміністрація стверджує, що по Шахтарську було здійснено ракетний удар.
У ніч на п'ятницю, 28 липня, у тимчасово захопленому Шахтарську Донецької області пролунали вибухи. У результаті сталася масштабна пожежа на місцевій нафтобазі. Про це повідомили в російському виданні "Astra" в Telegram.
Окупаційна "влада" Шахтарська заявила, що на місці події працюють служби оперативного реагування.
"28 липня 2023 року внаслідок ракетного удару сталося загоряння на території нафтобази. На місці події працюють служби оперативного реагування. Інформація про постраждалих не надходила", — повідомляють у так званій "адміністрації".
Інші деталі події поки що не повідомляють.
Українська сторона інциденту не коментувала.
Нагадаємо, що 22 липня на території тимчасово окупованого Криму було чути звуки вибухів і роботу систем ППО. Безпілотники вдарили по аеродрому і нафтобазі в Жовтневому під Сімферополем. За іншими даними дрони вдарили по складу з боєприпасами в Красногвардійському районі.