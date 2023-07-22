Вибухи в Криму: "влада" повідомила про удари БПЛА по аеродрому і нафтобазі (відео)

За іншою інформацією, безпілотники атакували склад із боєприпасами в Красногвардійському районі Криму. Також повідомляється, що рух Керченським мостом перекрито.

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На території тимчасово окупованого Криму чути звуки вибухів і роботу систем ППО. Як повідомив 22 липня "глава" півострова Сергій Аксьонов, безпілотники атакували об'єкти в Красногвардійському районі.

"Противником здійснено спробу нальоту з використанням БПЛА по інфраструктурних об'єктах Красногвардійського району Республіки Крим", — написав він у Telegram.

За його словами, на місце події виїхали співробітники МНС, які приступили до ліквідації можливих наслідків. Крім того, на місці працюють усі профільні служби.

Низка каналів повідомляють, що через вибухи на території Криму перекрили проїзд Керченським мостом. Зазначається, що окупаційна влада попереджала про те, що буде щоразу зупиняти рух мостом під час повітряної тривоги.

Пізніше з'явилася інформація, що безпілотники вдарили по аеродрому і нафтобазі в Жовтневому під Сімферополем. За іншими даними дрони вдарили по складу з боєприпасами в Красногвардійському районі.

При цьому в мережі оперативно виклали відео — на одному з них нібито аеродром, що вкритий густим димом, на кадрах іншого відео чути удари та густий дим з боку невідомого об'єкта.

"Радник глави Криму" з інформаційної політики Олег Крючков уже пригрозив знайти авторів відеороликів із кадрами об'єктів, що горять.

"У мережі знову з'явилися відео з об'єктів інфраструктури, які атакував ворог. Просимо всіх, хто знає авторів цих відео, повідомити про цих людей у МВС або ФСБ", — написав він.

Нагадаємо, 21 липня з'явилася інформація про атаку безпілотників по території тимчасово окупованого Криму. За даними російських пабліків, удар було завдано по аеродрому в селищі міського типу Гвардійське в Сімферопольському районі.