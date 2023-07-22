Взрывы в Крыму: "власти" сообщили об ударах БПЛА по аэродрому и нефтебазе (видео)

По другой информации, беспилотники атаковали склад с боеприпасами в Красногвардейском районе Крыма. Также сообщается, что движение по Керченскому мосту перекрыто.

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На территории временно оккупированного Крыма слышны звуки взрывов и работу систем ПВО. Как сообщил 22 июля "глава" полуострова Сергей Аксенов, беспилотники атаковали объекты в Красногвардейском районе.

"Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым", — написал он в Telegram.

По его словам, на место происшествия выехали сотрудники МЧС, которые приступили к ликвидации возможных последствий. Кроме того на месте работают все профильные службы.

Ряд каналов сообщают, что из-за взрывов на территории Крыма перекрыли проезд по Керченскому мосту. Отмечается, что оккупационные власти предупреждали о том, что будут каждый раз останавливать движение по мосту во время воздушной тревоги.

Позже появилась информация, что беспилотники ударили по аэродрому и нефтебазе в Октябрьском под Симферополем. По другим данным дроны ударили по складу с боеприпасами в Красногвардейском районе.

При этом в сети оперативно выложили видео — на одном из них якобы аэродром, который покрыт густым дымом, на кадрах другого видео слышны хлопки и густой дым со стороны неизвестного объекта.

"Советник главы Крыма" по информационной политике Олег Крючков уже пригрозил найти авторов видеороликов с кадрами горящих объектов.

"В сети снова появились видео с объектов инфраструктуры, которые атаковал враг. Просим всех кто знает авторов этих видео сообщить об этих людях в МВД или ФСБ", — написал он.

Напомним, 21 июля появилась информация об атаке беспилотников по территории временно оккупированного Крыма. По данным российских пабликов, удар был нанесен по аэродрому в поселке городского типа Гвардейское в Симферопольском районе.