Взрывы в Крыму: в РФ заявили об атаке дронов на военный аэродром под Симферополем

По данным журналистов, беспилотники были обнаружены на подлете к аэродрому в поселке Гвардейское. В атаке на авиабазу якобы были задействованы сразу три дрона.

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В пятницу, 21 июля, в Российской Федерации заявили об атаке беспилотных летательных аппаратов по территории временно оккупированного Крымского полуострова. Об этом пишет российский Telegaram-канал Shot.

Речь идет о военном аэродроме в поселке городского типа Гвардейское в Симферопольском районе, который используется ВВС РФ.

По данным журналистов, днем 20 июля авиабазу атаковали сразу три дрона. Два беспилотника якобы сбила противовоздушная оборона на подлете к аэродрому, а третий БПЛА был ликвидирован средствами радиолокационной борьбы.

Авторы публикации также утверждают, что в результате атаки жертв и разрушений не зафиксировано.

Отметим, что днем 20 июля глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов также сообщал об атаке БПЛА на полуостров. По его словам, вражеский беспилотник был сбит российской ПВО в центральной части региона, а пострадавших и разрушений якобы нет. Других подробностей атаки БПЛА Аксенов не обнародовал.

Поселок Гвардейское на карте

Атаки на аэродром "Гвардейское": что известно

Напомним, в марте 2023 года журналист Роман Бочкала сообщал о серии взрывов в поселке Гвардейское, в котором расположен военный аэродром. Позже в сеть попали фото и видео из оккупированного поселка, на которых видно, как в районе аэропорта в небо поднимается черный дым.

Аэродром возле Гвардейского подвергся атаке 29 марта

Взрывы над российской авиабазой в поселке Гвардейское в оккупированном Крыму также были зафиксированы в августе прошлого года. Сообщалось, что над аэродромом было видно черный дым.

Позже руководитель Belingcat и журналист Христо Грозев сообщил, что на авиабазе ВМФ России в Гвардейском (Крым) во время взрывов 16 августа находились 24 самолета: 12 Су-24М и еще 12 Су-25СМ.

Мы также сообщали, что 20 июля в сети появились спутниковые снимки компании Planet Labs, на которых показаны последствия детонации боеприпасов на Старокрымском полигоне во временно оккупированном Крыму.