Столб дыма: возле аэропорта в Гвардейском в Крыму прозвучали взрывы, — росСМИ (фото, видео)

Местные жители и журналисты 29 марта сообщили о том, что в районе аэропорта поднимался огромный столб дыма. Похожую картину можно было наблюдать в августе 2022 года, когда в поселке была уничтожена авиабаза ВС РФ.

Related video

В среду, 29 марта, в поселке Гвардейское (Симферопольский район, АР Крым) прозвучали взрывы. Информацию о ситуации на оккупированном ВС РФ полуострове сообщил журналист Роман Бочкала в своем телеграм-канале.

В 17:37 журналист написал о том, что в Гвардейском в районе аэропорта слышны взрывы.

Информация о взрывах появилась также в местных телеграм-каналах. Местные жители жаловались на громкие звуки, похожие на взрывы.

Людей также беспокоил столб дыма, который начал подниматься в небо со стороны аэропорта.

Несколько позже в интернет попали фото- и видеокадры из оккупированного поселка Гвардейское. На них видно, как в районе аэропорта в небо поднимается черный дым.

Дым могли наблюдать как водители проезжающих мимо машин, так и жители домов, которые расположены неподалеку аэропорта.

Заметим, что по состоянию на сейчас украинская сторона ситуацию пока что не комментировала.

А вот глава оккупационной администрации Гвардейского сельского поселения Игорь Чичкин сообщил, что по его мнению "сработала ПВО".

"Хлопок был. Мне кажется, что сработала ПВО. Никакого дыма не видно", — написал Чичкин.

В свою очередь российское медиа "Mash на волне" опубликовал информацию о том, что в Гвардейском якобы сбили беспилотник.

По словам очевидцев, которые приводит медиа, взрыв был такой силы, что в соседнем селе Укромном, расположенном рядом с аэропортом Симферополя, затряслись окна, некоторым их даже выбило.

Напомним, 16 августа 2022 года на российской авиабазой в поселке Гвардейское в оккупированном Крыму прозвучало несколько взрывов. Тогда местные жители также сообщали о столбе дыма, который поднимался над авиабазой ВС РФ.

В тот же день глава Bellingcat раскрыл детали взрывов на авиабазе в Крыму. По словам Христо Грозева, всего на авиабазе в Гвардейском находилось 12 Су-24М и 12 СУ-25СМ.