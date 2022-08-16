Находилось 24 самолета РФ: глава Bellingcat раскрыл детали взрывов на авиабазе в Крыму

По словам Христо Грозева, всего на авиабазе в Гвардейском находилось 12 Су-24М и 12 СУ-25СМ. Но на данный момент неизвестно, была ли уничтожена вся техника оккупантов.

На авиабазе ВМФ России в Гвардейском (Крым) во время взрывов 16 августа находились 24 самолета. Об этом сообщил руководитель Belingcat и журналист Христо Грозев на своей странице в Твиттере.

По его словам, во временно оккупированном Крыму размещались 12 самолетов Су-24М и еще 12 самолетов Су-25СМ.

Заметим, что официальной информации об этом инциденте пока не поступало.

Что известно о взрывах в Гвардейском

Как сообщают местные жители, над авиабазой в Гвардейском 16 августа прозвучало несколько взрывов.

Над военной базой вздымается черный дым.

[ + – ] Российские самолеты на взлетной полосе

Источники говорят, что правоохранители проверяют версию с атакой малым беспилотников на склад с боеприпасами на базе.

Представители оккупационной власти на данный момент не отреагировали на ситуацию. Также на данный момент нет фото или видео с места происшествия.

По информации российского источника "Коммерсант", военные ведомства и правоохранительные органы проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов.

[ + – ] По состоянию на сейчас небо над Гвардейском чистое

Напомним, сегодня 16 августа рядом с Джанкоем прогремели взрывы. Были атакованы склад боеприпасов и трансформатор.

В свою очередь Минобороны РФ назвало диверсией взрыв на складе боеприпасов под Джанкоем.

В оборонном ведомстве России утверждают, что в результате взрыва был нанесен ущерб гражданским объектам, в частности, повреждения получили линия электропередач, электростанция, железная дорога и ряд жилых домов.