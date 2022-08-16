Минобороны РФ назвало диверсией взрыв на складе боеприпасов под Джанкоем

Российские оккупанты заявили о повреждении жилых домов, линии электропередач и железной дороги в результате взрыва.

Взрывы в поселке Майское во временно оккупированном Крыму были результатом диверсии. Об этом во вторник, 16 августа, сообщило Министерство обороны РФ, передает Фокус.

"Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве России утверждают, что в результате взрыва был нанесен ущерб гражданским объектам, в частности, повреждения получили линия электропередач, электростанция, железная дорога и ряд жилых домов.

"Серьезно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии", — добавили в Минобороны РФ.

Напомним, ранее сегодня представитель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров сообщил о точном попадании по воинской части на временно оккупированной территории. В свою очередь Министерство обороны РФ заявило, что взрыв произошел из-за пожара на площадке для временного хранения боеприпасов. Оккупанты заявили, что около 2000 человек были эвакуированы из зоны ЧП.

Из-за инцидента оккупационные власти Крыма приняли решение ограничить движение поездов.

Ранее Фокус подробно разбирался, как Вооруженные силы Украины могут поразить так называемый Крымский мост в условиях работы российской системы противовоздушной обороны на стратегическом для РФ объекте.