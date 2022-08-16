Міноборони РФ назвало диверсією вибух на складі боєприпасів під Джанкоєм

Російські окупанти заявили про пошкодження житлових будинків, лінію електропередач і залізниці внаслідок вибуху.

Вибухи у селищі Майське у тимчасово окупованому Криму були результатом диверсії. Про це у вівторок, 16 серпня, повідомило Міністерство оборони РФ, повідомляє Фокус.

"Вранці, 16 серпня, внаслідок диверсії постраждав склад військового призначення в районі населеного пункту Джанкой", — йдеться в повідомленні.

В оборонному відомстві Росії стверджують, що внаслідок вибуху завдано шкоди цивільним об'єктам, зокрема, пошкодження отримали лінія електропередач, електростанція, залізниця та низка житлових будинків.

"Серйозно постраждалих немає. Вживають необхідних заходів для ліквідації наслідків диверсії", — додали в Міноборони РФ.

Нагадаємо, раніше сьогодні представник Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров повідомив про точне влучення по військовій частині на тимчасово окупованій території. Зі свого боку Міністерство оборони РФ заявило, що вибух стався через пожежу на майданчику для тимчасового зберігання боєприпасів. Окупанти заявили, що близько 2000 людей евакуйовано із зони НС.

Через інцидент окупаційна влада Криму прийняла рішення обмежити рух потягів.

Раніше Фокус докладно розбирався, як Збройні Сили України можуть вразити так званий Кримський міст за умов роботи російської системи протиповітряної оборони на стратегічному для РФ об'єкті.