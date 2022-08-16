Знаходилися 24 літаки РФ: глава Bellingcat розкрив деталі вибухів на авіабазі в Криму

За словами Христа Грозева, всього на авіабазі в Гвардійському знаходилося 12 СУ-24М і 12 СУ-25СМ. Але наразі невідомо, чи знищено всю техніку окупантів.

На авіабазі ВМФ Росії у Гвардійському (Крим) під час вибухів 16 серпня знаходилися 24 літаки. Про це повідомив керівник Belingcat та журналіст Христо Грозев на своїй сторінці у Твіттері.

За його словами, в тимчасово окупованому Криму розміщувалися 12 літаків Су-24М та ще 12 літаків Су-25СМ.

Зауважимо, що офіційної інформації про цей інцидент поки не надходило.

Що відомо про вибухи у Гвардійському

Як повідомляють місцеві жителі, над авіабазою у Гвардійському 16 серпня пролунало кілька вибухів.

Над військовою базою здіймається чорний дим.

[ + – ] Російські літаки на злітній смузі

Джерела кажуть, що правоохоронці перевіряють версію з атакою малих безпілотників на склад із боєприпасами на базі.

Представники окупаційної влади наразі не відреагували на ситуацію. Також зараз немає фото чи відео з місця події.

За інформацією російського джерела "Комерсант", військові відомства та правоохоронні органи перевіряють версію з атакою малим безпілотним літальним апаратом на склад боєприпасів.

[ + – ] Станом на зараз небо над Гвардійськом чисте

Нагадаємо, сьогодні, 16 серпня, поряд із Джанкоєм прогриміли вибухи. Атаковано склад боєприпасів та Зі свого боку Міноборони РФ назвало диверсією вибух на складі боєприпасів під Джанкоєм.

В оборонному відомстві Росії стверджують, що внаслідок вибуху завдано шкоди цивільним об'єктам, зокрема, пошкодження отримали лінія електропередач, електростанція, залізниця та низка житлових будинків.