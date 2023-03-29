Стовп диму: біля аеропорту в Гвардійському в Криму пролунали вибухи, — росЗМІ (фото, відео)
Місцеві жителі та журналісти 29 березня повідомили про те, що в районі аеропорту піднімався величезний стовп диму. Схожу картину можна було спостерігати у серпні 2022 року, коли у селищі було знищено авіабазу ЗС РФ.
У середу, 29 березня, у селищі Гвардійське (Сімферопольський район, АР Крим) пролунали вибухи. Про ситуацію на окупованому ЗС РФ півострові повідомив журналіст Роман Бочкала у своєму телеграм-каналі.
О 17:37 журналіст написав про те, що у Гвардійському в районі аеропорту чути вибухи.
Інформація про вибухи з'явилася також у місцевих телеграм-каналах. Місцеві жителі скаржилися на гучні звуки, подібні до вибухів.
Людей також турбував стовп диму, який почав здійматися в небо з боку аеропорту.
Дещо пізніше в інтернет потрапили фото- та відеокадри з окупованого селища Гвардійське. На них видно, як у районі аеропорту в небо здіймається чорний дим.
Дим могли спостерігати як водії машин, що проїжджали повз, так і мешканці будинків, які розташовані неподалік аеропорту.
Зауважимо, що станом на зараз українська сторона ситуацію поки що не коментувала.
А ось голова окупаційної адміністрації Гвардійського сільського поселення Ігор Чичкін повідомив, що, на його думку "спрацювала ППО".
"Вибух був. Мені здається, що спрацювала ППО. Ніякого диму не видно", — написав Чичкін.
Зі свого боку російське медіа "Mash на хвилі" опублікувало інформацію про те, що у Гвардійському нібито збили безпілотник.
За словами очевидців, які наводить медіа, вибух був такої сили, що в сусідньому селі Укромне, розташованому поряд з аеропортом Сімферополя, затремтіли вікна, деяким їх навіть вибило.
Нагадаємо, 16 серпня 2022 року на російській авіабазі в селищі Гвардійське в окупованому Криму пролунало кілька вибухів. Тоді місцеві жителі також повідомляли про стовп диму, що здіймався над авіабазою ЗС РФ.
У той же день глава Bellingcat розкрив деталі вибухів на авіабазі в Криму. За словами Христа Грозєва, всього на авіабазі в Гвардійському знаходилося 12 СУ-24М і 12 СУ-25СМ.