Стовп диму: біля аеропорту в Гвардійському в Криму пролунали вибухи, — росЗМІ (фото, відео)

Місцеві жителі та журналісти 29 березня повідомили про те, що в районі аеропорту піднімався величезний стовп диму. Схожу картину можна було спостерігати у серпні 2022 року, коли у селищі було знищено авіабазу ЗС РФ.

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У середу, 29 березня, у селищі Гвардійське (Сімферопольський район, АР Крим) пролунали вибухи. Про ситуацію на окупованому ЗС РФ півострові повідомив журналіст Роман Бочкала у своєму телеграм-каналі.

О 17:37 журналіст написав про те, що у Гвардійському в районі аеропорту чути вибухи.

Інформація про вибухи з'явилася також у місцевих телеграм-каналах. Місцеві жителі скаржилися на гучні звуки, подібні до вибухів.

Людей також турбував стовп диму, який почав здійматися в небо з боку аеропорту.

Дещо пізніше в інтернет потрапили фото- та відеокадри з окупованого селища Гвардійське. На них видно, як у районі аеропорту в небо здіймається чорний дим.

Дим могли спостерігати як водії машин, що проїжджали повз, так і мешканці будинків, які розташовані неподалік аеропорту.

Зауважимо, що станом на зараз українська сторона ситуацію поки що не коментувала.

А ось голова окупаційної адміністрації Гвардійського сільського поселення Ігор Чичкін повідомив, що, на його думку "спрацювала ППО".

"Вибух був. Мені здається, що спрацювала ППО. Ніякого диму не видно", — написав Чичкін.

Зі свого боку російське медіа "Mash на хвилі" опублікувало інформацію про те, що у Гвардійському нібито збили безпілотник.

За словами очевидців, які наводить медіа, вибух був такої сили, що в сусідньому селі Укромне, розташованому поряд з аеропортом Сімферополя, затремтіли вікна, деяким їх навіть вибило.

Нагадаємо, 16 серпня 2022 року на російській авіабазі в селищі Гвардійське в окупованому Криму пролунало кілька вибухів. Тоді місцеві жителі також повідомляли про стовп диму, що здіймався над авіабазою ЗС РФ.

У той же день глава Bellingcat розкрив деталі вибухів на авіабазі в Криму. За словами Христа Грозєва, всього на авіабазі в Гвардійському знаходилося 12 СУ-24М і 12 СУ-25СМ.