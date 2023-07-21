Вибухи в Криму: у РФ заявили про атаку дронів на військовий аеродром під Сімферополем

За даними журналістів, безпілотники були виявлені на підльоті до аеродрому в селищі Гвардійське. В атаці на авіабазу нібито були задіяні відразу три дрони.

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У п'ятницю, 21 липня, у Російській Федерації заявили про атаку безпілотних літальних апаратів по території тимчасово окупованого Кримського півострова. Про це пише російський Telegaram-канал Shot.

Ідеться про військовий аеродром у селищі міського типу Гвардійське в Сімферопольському районі, який використовують ВПС РФ.

За даними журналістів, удень 20 липня авіабазу атакували відразу три дрони. Два безпілотники нібито збила протиповітряна оборона на підльоті до аеродрому, а третій БПЛА був ліквідований засобами радіолокаційної боротьби.

Автори публікації також стверджують, що внаслідок атаки жертв і руйнувань не зафіксовано.

Зазначимо, що вдень 20 липня глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов також повідомляв про атаку БПЛА на півострів. За його словами, ворожий безпілотник був збитий російською ППО в центральній частині регіону, а постраждалих і руйнувань нібито немає. Інших подробиць атаки БПЛА Аксьонов не оприлюднив.

Селище Гвардійське на карті

Атаки на аеродром "Гвардійське": що відомо

Нагадаємо, у березні 2023 року журналіст Роман Бочкала повідомляв про серію вибухів у селищі Гвардійське, де розташований військовий аеродром. Пізніше в мережу потрапили фото й відео з окупованого селища, на яких видно, як у районі аеропорту в небо піднімається чорний дим.

Аеродром біля Гвардійського зазнав атаки 29 березня

Вибухи над російською авіабазою в селищі Гвардійське в окупованому Криму також були зафіксовані в серпні минулого року. Повідомлялося, що над аеродромом було видно чорний дим.

Пізніше керівник Belingcat і журналіст Христо Грозев повідомив, що на авіабазі ВМФ Росії в Гвардійському (Крим) під час вибухів 16 серпня перебували 24 літаки: 12 Су-24М і ще 12 Су-25СМ.

Ми також повідомляли, що 20 липня в мережі з'явилися супутникові знімки компанії Planet Labs, на яких показано наслідки детонації боєприпасів на Старокримському полігоні в тимчасово окупованому Криму.