Детонація снарядів ЗС РФ у Криму: який зараз вигляд має Старокримський полігон (фото)

На супутникових знімках Planet Labs від 19 липня можна побачити сліди пожеж і вибухів на військовому полігоні, який використовували російські окупанти.

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У мережі з'явилися супутникові знімки компанії Planet Labs, на яких показано наслідки детонації боєприпасів на Старокримському полігоні в тимчасово окупованому Криму. Відповідні кадри опублікував проєкт "Схеми" 20 липня.

Журналісти показали фото полігону, розташованого в Кіровському районі Криму біля села Кринички, від 13 липня та порівняли його зі знімком від 19 липня, на якому видно сліди пожеж і вибухів.

Повідомляється, що військові експерти ідентифікували цю територію як склад боєприпасів російської армії.

Старокримський полігон 13 липня

Старокримський полігон 19 липня

Вибухи на Старокримському полігоні: що відомо

Уранці 19 липня на Старокримському полігоні біля села Кринички в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. За даними Telegram-каналу "Кримський вітер", стався "приліт" у склад боєприпасів російських окупантів.

Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов того ж дня заявив, що в Кіровському районі півострова планують провести евакуацію понад двох тисяч осіб із чотирьох населених пунктів унаслідок детонації складів боєкомплекту.

Пізніше представник окупаційної влади Володимир Константинов додав, що на Старокримському полігоні детонують російські боєприпаси. Ситуацію мають намір стабілізувати за "день-два".

Нагадаємо, що 20 липня вибухи також прогриміли в окупованому Севастополі. Місцева "влада" повідомила про нібито проведені навчання. Російський "глава Севастополя" Михайло Развожаєв пояснив гучні звуки в місті черговими навчаннями військових РФ.