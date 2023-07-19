В окупованому Криму чути вибухи: детонує склад боєприпасів, — соцмережі (відео)

Повідомляється, що солдати ЗС РФ перекрили дороги й всі виїзди, які йдуть повз Старокримський полігон.

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Уранці 19 липня на Старокримському полігоні біля села Кринички в окупованому Криму почали чути вибухи. Про це пише Telegram-канал "Кримський вітер".

Повідомляється, що стався "приліт" у склад боєприпасів російських окупантів.

"На Старокримському полігоні біля села Кринички поцілили по складу боєприпасів, триває детонація", — ідеться в повідомленні.

Село Кринички на карті Фото: Google Maps

Потім адміністратори каналу повідомили, що російські війська перекрили дороги й всі виїзди, які йдуть повз Старокримський полігон у бік "Тавриди".

Крім того, місцеві жителі також діляться відео з місця подій у соціальних мережах:

Вибухи в Севастополі

Вибухи в Севастополі

Зазначимо, що колаборант, голова організації "Мы вместе с Россией" Володимир Рогов у себе в Telegram повідомив, що в Севастополі нібито спрацювало російське ППО.

Нагадаємо, що ЗМІ писали, що у Путіна розповіли про реакцію на новий удар по Кримському мосту. За словами представників російської еліти, їх не хвилює ні Кримський міст, ні заколот Пригожина. Натомість хвилювання викликають успіхи ЗСУ на лінії фронту.

Крім того, у соціальних мережах 18 липня писали про вибухи у Феодосії. За свідченнями місцевих жителів, сліди від російської ППО бачили на південному узбережжі Криму, а вибухи було чути ще й на східному.